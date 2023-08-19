Грибное заливное и еще несколько непривычных блюд
Август и начало сентября традиционно считаются грибным сезоном. Но что делать, когда привычные блюда с картошкой и мясом надоели? Попробовать приготовить что-то из нашей подборки.
Грибное заливное
Ингредиенты:
- Свежие белые грибы 200 г
- Вода 300 мл
- Желатин 15 г
- Соль 5 г
- Куриные яйца 1 шт.
- Свежий укроп 15 г
Сначала нужно очистить грибы, промыть их и нарезать небольшими кусочками. Затем к ним нужно добавить 250 мл воды, довести до кипения и проварить 20 минут.
Пока грибы варятся, можно высыпать желатин и добавить к нему воду. Затем нужно оставить его набухать на 15 минут. После этого грибы нужно снять с огня, добавить в них желатин и все перемешать. В это же время нужно посолить блюдо и остудить до комнатной температуры.
После остужения грибы можно выложить в формочки для кексов — примерно до половины формы. Затем заливное отправляется в холодильник на 20 минут.
Грибной Веллингтон
Ингредиенты:
- Шампиньоны 250 г
- Вешенки 250 г
- Грецкие орехи 50 г
- Слоеное бездрожжевое тесто 250 г
- Чеснок 1 зубчик
- Оливковое масло 1 ч.л.
Нужно очистить и промыть грибы, добавить в них грецкие орехи и чеснок. Затем нужно переложить начинку в раскатанное тесто. Перед запеканием нужно убрать пирог в холодильник на 5-10 минут, сделать небольшие надрезы. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте пирог 35-40 минут.
Грибная икра
Ингредиенты:
- Лесные грибы 500 г
- Лук 2 шт
- Томатная паста 2 ст.л.
- Чеснок 1 зубчик
- Сахар 1 ч.л:
По рецепту нужно помыть и перебрать грибы, крупно нарезать. Дальше нужно отварить грибы 15 минут в подсоленной воде. Затем нужно обжарить чеснок и лук, добавить к ним томатную пасту и оставить на огне на пару минут. После этого добавляем грибы и тушим их 7 минут.
Затем всю массу нужно пропустить через мясорубку, вернуть на огонь и тушить 20-30 минут, помешивая время от времени.
После этого нужно добавить соль, сахар и перец. В результате получается вкусная грибная икра.