Грибное заливное и еще несколько непривычных блюд

Август и начало сентября традиционно считаются грибным сезоном. Но что делать, когда привычные блюда с картошкой и мясом надоели? Попробовать приготовить что-то из нашей подборки.

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Грибное заливное

Ингредиенты:

Свежие белые грибы 200 г Вода 300 мл Желатин 15 г Соль 5 г Куриные яйца 1 шт. Свежий укроп 15 г

Сначала нужно очистить грибы, промыть их и нарезать небольшими кусочками. Затем к ним нужно добавить 250 мл воды, довести до кипения и проварить 20 минут.

Пока грибы варятся, можно высыпать желатин и добавить к нему воду. Затем нужно оставить его набухать на 15 минут. После этого грибы нужно снять с огня, добавить в них желатин и все перемешать. В это же время нужно посолить блюдо и остудить до комнатной температуры.

После остужения грибы можно выложить в формочки для кексов — примерно до половины формы. Затем заливное отправляется в холодильник на 20 минут.

Грибной Веллингтон

Ингредиенты: Шампиньоны 250 г Вешенки 250 г Грецкие орехи 50 г Слоеное бездрожжевое тесто 250 г Чеснок 1 зубчик Оливковое масло 1 ч.л.

Нужно очистить и промыть грибы, добавить в них грецкие орехи и чеснок. Затем нужно переложить начинку в раскатанное тесто. Перед запеканием нужно убрать пирог в холодильник на 5-10 минут, сделать небольшие надрезы. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте пирог 35-40 минут.

Грибная икра

Ингредиенты: Лесные грибы 500 г Лук 2 шт Томатная паста 2 ст.л. Чеснок 1 зубчик Сахар 1 ч.л:

По рецепту нужно помыть и перебрать грибы, крупно нарезать. Дальше нужно отварить грибы 15 минут в подсоленной воде. Затем нужно обжарить чеснок и лук, добавить к ним томатную пасту и оставить на огне на пару минут. После этого добавляем грибы и тушим их 7 минут.

Затем всю массу нужно пропустить через мясорубку, вернуть на огонь и тушить 20-30 минут, помешивая время от времени.