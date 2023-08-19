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Грибное заливное и еще несколько непривычных блюд

Август и начало сентября традиционно считаются грибным сезоном. Но что делать, когда привычные блюда с картошкой и мясом надоели? Попробовать приготовить что-то из нашей подборки.

Грибное заливное и еще несколько непривычных блюд
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Грибное заливное

Ингредиенты:

  1. Свежие белые грибы 200 г
  2. Вода 300 мл
  3. Желатин 15 г
  4. Соль 5 г
  5. Куриные яйца 1 шт.
  6. Свежий укроп 15 г

Сначала нужно очистить грибы, промыть их и нарезать небольшими кусочками. Затем к ним нужно добавить 250 мл воды, довести до кипения и проварить 20 минут.

Пока грибы варятся, можно высыпать желатин и добавить к нему воду. Затем нужно оставить его набухать на 15 минут. После этого грибы нужно снять с огня, добавить в них желатин и все перемешать. В это же время нужно посолить блюдо и остудить до комнатной температуры.

После остужения грибы можно выложить в формочки для кексов — примерно до половины формы. Затем заливное отправляется в холодильник на 20 минут.

Грибной Веллингтон

Ингредиенты:

  1. Шампиньоны 250 г
  2. Вешенки 250 г
  3. Грецкие орехи 50 г
  4. Слоеное бездрожжевое тесто 250 г
  5. Чеснок 1 зубчик
  6. Оливковое масло 1 ч.л.

Нужно очистить и промыть грибы, добавить в них грецкие орехи и чеснок. Затем нужно переложить начинку в раскатанное тесто. Перед запеканием нужно убрать пирог в холодильник на 5-10 минут, сделать небольшие надрезы. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте пирог 35-40 минут.

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Грибная икра

Ингредиенты:

  1. Лесные грибы 500 г
  2. Лук 2 шт
  3. Томатная паста 2 ст.л.
  4. Чеснок 1 зубчик
  5. Сахар 1 ч.л:

По рецепту нужно помыть и перебрать грибы, крупно нарезать. Дальше нужно отварить грибы 15 минут в подсоленной воде. Затем нужно обжарить чеснок и лук, добавить к ним томатную пасту и оставить на огне на пару минут. После этого добавляем грибы и тушим их 7 минут.

Затем всю массу нужно пропустить через мясорубку, вернуть на огонь и тушить 20-30 минут, помешивая время от времени.

После этого нужно добавить соль, сахар и перец. В результате получается вкусная грибная икра.

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