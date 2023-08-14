Как нельзя размораживать мясо
Многие люди привыкли размораживать мясо в воде. Однако этот способ не только делает продукт менее качественным, но и может навредить здоровью человека. Стоит задумать и о других альтернативах.
Подробнее о том, как нельзя размораживать мясо и какие лучше использовать способы, — в материале "Рамблера".
Почему не стоит размораживать мясо в воде
Когда мы замораживаем мясо, все бактерии и другие микроорганизмы, которые содержатся в нем, перестают размножаться. Но как только мясо начинает размораживаться, вредные бактерии, до этого находившиеся в "сонном" состоянии, возобновляют свою активность. Чем дольше длится разморозка и чем выше температура, в которой она проходит, тем быстрее становится рост бактерий.
Кроме того, когда мясо размораживается в воде, из него медленно уходят все питательные вещества: растворимый белок, аминокислоты, витамины группы В. Это ведет к потере вкуса и проблемам со здоровьем. А если температура воды еще и оказывается выше 60°C, вредные бактерии начинают размножаться только быстрее. При этом во время готовки мясо часто выглядит хорошо сделанным лишь снаружи: внутри оно, наоборот, оказывается сырым.
Положив мясо в теплую воду, вы, конечно, ускорите процесс разморозки, однако тем самым негативно повлияете на качество продукта.
Другие способы размораживания
Есть более эффективные и безопасные для организма способы разморозить мясо.
- В микроволновке. Наиболее удобный вариант разморозки. Во многих микроволновых печах даже есть специальная функция, которая позволяет просто положить мясо внутрь, установить время и нажать на кнопку. Спустя недолгое ожидание продукт будет разморожен.
- В холодильнике. Мясо следует заранее вытащить из морозилки и разместить его в другом отсеке холодильника. Поскольку температура там составляет 0-4°C, активность вредных микробов значительно снизится. Но стоит сделать это как минимум за день до готовки.
- В герметичном пакете и в холодной воде. Если вам все же хочется разморозить мясо быстрее, то можете сделать это в воде, но обязательно перед этим поместите продукт в герметичный пакет. Упаковку хорошо запечатайте, а воду меняйте каждые тридцать минут.