Многие люди привыкли размораживать мясо в воде. Однако этот способ не только делает продукт менее качественным, но и может навредить здоровью человека. Стоит задумать и о других альтернативах.

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Подробнее о том, как нельзя размораживать мясо и какие лучше использовать способы, — в материале "Рамблера".

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Почему не стоит размораживать мясо в воде

Когда мы замораживаем мясо, все бактерии и другие микроорганизмы, которые содержатся в нем, перестают размножаться. Но как только мясо начинает размораживаться, вредные бактерии, до этого находившиеся в "сонном" состоянии, возобновляют свою активность. Чем дольше длится разморозка и чем выше температура, в которой она проходит, тем быстрее становится рост бактерий.

Кроме того, когда мясо размораживается в воде, из него медленно уходят все питательные вещества: растворимый белок, аминокислоты, витамины группы В. Это ведет к потере вкуса и проблемам со здоровьем. А если температура воды еще и оказывается выше 60°C, вредные бактерии начинают размножаться только быстрее. При этом во время готовки мясо часто выглядит хорошо сделанным лишь снаружи: внутри оно, наоборот, оказывается сырым.

Положив мясо в теплую воду, вы, конечно, ускорите процесс разморозки, однако тем самым негативно повлияете на качество продукта.

Другие способы размораживания

Есть более эффективные и безопасные для организма способы разморозить мясо.