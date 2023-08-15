Похудеть после 40: врачи рассказали, какие продукты ускоряют метаболизм

Похудеть после 40 лет: врачи рассказали, какие продукты ускоряют метаболизм
После 40 лет сложно сохранять тело стройным из-за снижения скорости метаболизма. О том, что помогает улучшить обмен веществ и держать фигуру в тонусе, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.
Как рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, ускорение метаболизма зависит не только от продуктов, которые ест человек.
— Это связанная работа всего организма. Еда и напитки могут только повлиять на механизмы, которые поддерживают метаболизм, а ускорять его напрямую они не могут, — пояснил специалист.
Среди продуктов, которые могут повлиять на скорость обмена веществ, диетолог назвал:
- какао — выступает стимулятором митохондрий. Они обеспечивают энергией клетки организма. Если их недостаточно, то питательные вещества не преобразуются в полезную энергию, из-за чего человек испытывает постоянную усталость и употребляет больше калорий;
- гранат — в нем содержится уролитин, который тоже влияет на рост митохондрий и доставляет энергию в клетки;
- рыба — улучшает пластичность оболочки клеток, из-за чего они лучше воспринимают сигналы из окружающего мира. Омега-3 в составе продукта превращает калории в тепло и ускоряет обмен веществ.
В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие еще продукты и напитки могут ускорить обмен веществ. Среди них:
- горький шоколад — по тому же принципу, что и какао, тонизирует организм и ускоряет процесс метаболизма;
- перец, имбирь, корица, гвоздика, чеснок — они обладают разобщающим свойством. Благодаря им образование энергии увеличивается, но большая ее часть теряется в виде тепла;
- чай (черный и зеленый) — при ферментации в нем теряется часть активных веществ. Употребление этих напитков способствует похудению.
— Зеленый чай, помимо тонизирующего эффекта, оказывает еще противовоспалительное действие. При ожирении в тканях начинается воспаление и происходит снижение отдачи энергии организмом. Зеленый чай останавливает этот процесс, тем самым обеспечивает процесс похудения, — добавил диетолог.