Ужин при свечах поможет не набрать лишний вес

Яркий свет в вечернее время может вызывать тревогу и увеличение веса.

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Жить с ярким светом в течение всего дня – удобно, поэтому электричество мы считаем величайшим изобретением человечества. Однако, есть исследования, которые подтверждают – яркий свет в вечернее время может спровоцировать «нежелательные эффекты».

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Доктор Майк Мосли напомнил о том времени, когда ужины проходили при свечах. Сегодня такой формат используется только тогда, когда отключают электричество или есть желание организовать романтический ужин. «Возможно, идея вернуться к ужинам при свечах станет востребованной, благодаря недавним исследованиям о том, что уменьшение воздействия яркого света вечером может улучшить сон, нормализовать уровень сахара в крови и даже поможет похудеть», – цитируют доктора Daily Mail.

Подвергать себя воздействию яркого света полезно с утра. Оптимально в утренние часы совершать получасовую прогулку или просто выходить на улицу на некоторое время. Это помогает настраивать биологические часы, которые регулируют циркадные ритмы, определяющие время естественных процессов функционирования организма, включая сон и получение энергии. При этом, также важно, что человек делает во второй половине дня – вечером.

Научно подтверждено, что воздействие яркого света в вечернее время может вызывать у людей тревогу и перепады настроения. Избыток света может нарушить сон и даже поспособствовать увеличению веса.

В 2016 году проводилось исследования, в рамках которого взрослые люди ужинали при ярком и тусклом свете. Когда добровольцы ели при ярком свете, у них увеличивалась резистентность к инсулину. Учёные предупредили: повышенная резистентность к инсулину и накопление сахара в крови могут со временем привести к увеличению жировых отложений и рискам диабета 2 типа.