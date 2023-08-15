Гастроэнтеролог рассказала, может ли быть полезна шаурма

«Некоторые блюда из фастфуда, например куриная грудка или креветки в кляре, большого вреда здоровью не приносят, но и их каждый день есть не стоит. Если есть возможность, лучше брать перекус с собой. Это может быть бутерброды с цельнозерновым хлебом и домашней ветчиной или запеченной куриной грудкой, овощи, цельнозерновые хлебцы или злаковые батончики», — пояснила эксперт.