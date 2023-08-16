Что будет, если есть мед каждый день

Рассказываем, к чему может привести злоупотребление продуктом.

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В чём заключаются положительные свойства мёда?

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1. Активизирует пищеварение. Мёд уменьшает выраженность воспаления слизистой желудка, поэтому его достаточно часто используют при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

2. Положительно влияет на состояние мочевыводящей системы. Благодаря этому мёд успешно используется для лечения почек и мочевого пузыря.

3. Помогает в борьбе с вирусными заболеваниями. Обладает противовоспалительными свойствами. Его часто добавляют к основному лечению в борьбе с простудами.

4. Благоприятно воздействует на нервную систему, является успокаивающим и слегка снотворным средством. Мёд выступает помощником в борьбе с неврозами, а также снижает выраженность стрессов, благоприятно влияя на организм в борьбе с бессонницей.

5. Влияет на увеличение иммунитета. Продукт полезен при хронической усталости организма, результативен в борьбе с анемией (малокровие).

6. Оказывает положительный эффект на сердечно-сосудистую систему. Мёд стимулирует кровообращение и улучшает состояние сосудов, укрепляет сердце. Он также полезен при кардиологических заболеваниях.

Обладая большим количеством положительных свойств, мёд может нанести организму вред. Поэтому перед его употреблением рекомендуется получить консультацию врача.

К отрицательным свойствам продукта относятся

1. Заменяя сладости мёдом, многие часто надеются похудеть. Однако учёные рассчитали, что 100 г мёда содержат 35,75 г глюкозы и 40,95 г фруктозы, а это 75% его состава. В зависимости от сорта продукта в том же объёме продукта — 300–450 ккал. Поэтому важно помнить, что это не альтернатива сладким продуктам.

2. Не рекомендуется нагревать мёд выше 40°С, иначе в нём под воздействием температур могут образовываться вредные вещества, способные спровоцировать развитие онкологических болезней желудочно-кишечного тракта. Поэтому не рекомендуется добавлять продукт в горячий чай или кофе.

3. Существует риск развития сахарного диабета в связи с тем, что мёд имеет высокую концентрацию сахара, вызывая повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому злоупотреблять им не стоит.

4. Не рекомендуется употреблять мёд на голодный желудок, так как это может привести к упадку сил и ожирению. Первоначально повышается уровень глюкозы в крови, однако затем резко падает, нарушая обмен веществ.

5. Ежедневное потребление мёда в больших количествах, особенно натощак, нагружает поджелудочную железу.

Кому нельзя есть мёд

Продукт противопоказан при:

заболеваниях поджелудочной железы;

детям в возрасте до двух лет;

аллергиях;

сахарном диабете;

язвенных поражениях и гастритах в период обострения.