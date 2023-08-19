Кабачковая икра в мультиварке: закуска, которая порадует осенью

Кабачковая икра – закуска, которая окажется кстати и на семейном ужине, и на большом застолье. Немногие знают об этом, но приготовить овощную икру можно даже в мультиварке.

© ru.123rf.com

Преимущество кабачковой икры в том, что для ее приготовления нужны самые простые ингредиенты, которые можно найти в любом супермаркете. При этом такая закуска, если приготовить ее впрок, может радовать вас всю осень.

Подробнее о том, как приготовить кабачковую икру в мультиварке – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Кабачки – 2 кг;

Морковь – 3 шт;

Репчатый лук – 3 шт;

Растительное масло – 3 ст. ложки;

Чеснок – 3-4 зубчика;

Уксус 9% – 1,5 ст.л;

Томатная паста – 120 г;

Соль – по вкусу;

Молотый черный перец – 0,5 ст. ложки;

Паприка – 1 ч.ложка;

Мускатный орех – щепотка;

Приготовление

1. Возьмите кабачки, морковь и лук. Нарежьте овощи средними кубиками, а затем измельчите чеснок. Влейте в чашу мультиварки растительное масло и всыпьте овощи.

2. Готовьте овощи в режиме "Тушение" 45-60 минут до тех пор, пока они не станут мягкими. За это время перемешайте содержимое мультиварки 2-3 раза.

3. Переложите овощи в миску, слейте образовавшуюся жидкость и оставьте ее. Добавьте к овощам уксус, томатную пасту, соль и специи.

4. Возьмите блендер и измельчите овощи до однородной массы. Если икра получилась излишне густой, добавьте немного жидкости, которая осталась после тушения.

5. Вновь отправьте икру в мультиварку и доведите ее до кипения в режиме "Тушение". Вам потребуется примерно 15 минут.

6. Разлейте горячую икру по банкам и закатайте их. Переверните, укутайте и остудите банки. Готовую икру храните в прохладном месте.