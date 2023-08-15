Как устранить пожар во рту после жгучего перца

Жгучий эффект после употребления острого перца связан с капсаицином. Как нейтрализовать неприятные ощущения, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-терапевта Яну Белоусову.

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Иногда жжение во рту длится часами, и избавиться от него непросто. Если сразу не оказать помощь, любитель остренького рискует на время лишиться вкусовых ощущений.

Что поможет:

1. «Молочка»

«Молоко может помочь снять жжение после острого продукта, так как смешивается с капсаицином — веществом, вызывающим жгучий вкус, и помогает смыть его с рецепторов языка», — объяснила терапевт.

Чтобы облегчить жжение, подойдёт любой молочный продукт с высоким содержанием жирности, например, сливки, сметана или даже мороженое.

2. Рис или хлеб

В азиатских странах острые блюда принято подавать именно с этими продуктами, потому что крахмал, содержащийся в них, помогает смягчить остроту капсаицина, а также уменьшить его количество на языке и слизистой оболочке рта.

3. Жирные продукты

Например, сыр тоже может помочь уменьшить остроту перца во рту, поскольку капсаицин будет растворяться в жирах.

4. Сахар или мёд

Это наименее действенный способ из перечисленных, который используют, когда больше ничего подходящего под рукой нет. Сладости изменят вкусовые ощущения, «замаскировав» жжение.

Что не нужно делать

Стоит избегать воды, так как она не способна связать капсаицин и может даже усилить ожог. Холодное пиво также не является хорошим вариантом, а горячие напитки, например, чай или кофе, могут усугубить ощущение жжения.