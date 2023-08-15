Яблочный суп: необычное блюдо на основе куриного бульона

В этом году отмечать Яблочный Спас в России будут 19 августа. Многие уже сейчас продумывают меню блюд на будущую неделю.

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Отметить праздник можно различными блюдами из яблок, но что делать, если классические рецепты варенья и шарлотки уже надоели?

Рецепт необычного яблочного супа на основе куриного бульона в материале — "Рамблера".

Ингредиенты: Куриный бульон 0.5 мл Мука 2 ст.л. Сливочное масло 2 ст. л. Яблоки 2 шт. Сливки 80-100 мл Пармезан 60 г. Перец чили по вкусу

Сначала нужно приготовить куриный бульон. Можно взять мясо на косточке — ножки или крылышки, или использовать грудку. В бульон нужно добавить лавровый лист, горошины черного перца. Одновременно с этим нужно поджарить муку со сливочным маслом, постоянно помешивая ее. Нужно следить, чтобы в муке не оставалось комочков.

Затем нужно соединить муку с бульоном. После этого можно нарезать яблоки тонкими ломтиками, очистить от кожуры и положить перец чили. Он добавит остроты и пикантности супу, варить его нужно 10-20 минут до мягкости яблок.

После того, как яблоки сварились, нужно взбить их блендером. Так суп становится нежнее. Яблочное пюре нужно вернуть на плиту и добавить к нему сливки, прогреть их. Важно не доводить суп до кипения, чтобы сливки не свернулись. В горячий суп нужно добавить тертый пармезан или другой сыр. После этого его нужно расплавить.