Яблочный суп: необычное блюдо на основе куриного бульона

Рецепт недели: яблочный суп
В этом году отмечать Яблочный Спас в России будут 19 августа. Многие уже сейчас продумывают меню блюд на будущую неделю.
Отметить праздник можно различными блюдами из яблок, но что делать, если классические рецепты варенья и шарлотки уже надоели?
Рецепт необычного яблочного супа на основе куриного бульона в материале — "Рамблера".
Ингредиенты:
- Куриный бульон 0.5 мл
- Мука 2 ст.л.
- Сливочное масло 2 ст. л.
- Яблоки 2 шт.
- Сливки 80-100 мл
- Пармезан 60 г.
- Перец чили по вкусу
Сначала нужно приготовить куриный бульон. Можно взять мясо на косточке — ножки или крылышки, или использовать грудку. В бульон нужно добавить лавровый лист, горошины черного перца. Одновременно с этим нужно поджарить муку со сливочным маслом, постоянно помешивая ее. Нужно следить, чтобы в муке не оставалось комочков.
Затем нужно соединить муку с бульоном. После этого можно нарезать яблоки тонкими ломтиками, очистить от кожуры и положить перец чили. Он добавит остроты и пикантности супу, варить его нужно 10-20 минут до мягкости яблок.
После того, как яблоки сварились, нужно взбить их блендером. Так суп становится нежнее. Яблочное пюре нужно вернуть на плиту и добавить к нему сливки, прогреть их. Важно не доводить суп до кипения, чтобы сливки не свернулись. В горячий суп нужно добавить тертый пармезан или другой сыр. После этого его нужно расплавить.
В результате сыр будет соблазнительно тянуться и придавать блюду своеобразную пикантность. Суп можно украсить свежей зеленью — луком, петрушкой или укропом.