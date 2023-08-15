Нутрициолог назвала продукты, которые ошибочно считают полезными

Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в эфире «Радио 1» перечислила продукты, которые не приносят пользу организму, однако есть в каждом холодильнике. Первое в списке — молоко. По словам эксперта, оно полезно только младенцам, в то время как организм взрослого человека плохо усваивает лактозу.

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Также она посоветовала отказаться от соков, поскольку они содержат большое количество сахара и не являются альтернативой фруктам. Кроме того, по ее словам, не приносит пользы подсолнечное рафинированное масло. Оно быстро поддается оксидативному воздействию и даже без нагрева выделяет свободные радикалы, пояснила специалист.

Вредной нутрициолог назвала и жаренную корочку. Она подчеркнула, что за этим приятным хрустом стоят морщины и проблемы с сердечно-сосудистой системой.