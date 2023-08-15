Как правильно заготовить базилик на зиму

Базилик – очень популярная у россиян пряность, которая сделает вкусным почти любое блюдо. Но в холодное время года этой зелени очень не хватает. Как ее заготовить на зиму, выяснила Общественная Служба Новостей.

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Прежде всего специалисты рекомендуют выращивать базилик в горшке на подоконнике. Это растение теплолюбивое, кроме того, оно любит солнечный свет. Во время культивирования его следует часто поливать и каждые 15 – 20 дней вносить подкормки.

Если не хочется тратить время на огород на подоконнике, базилик можно на зиму засушить. Да, он будет выглядеть не так аппетитно, но свои вкусовые качества сохранит. Чтобы засушить растение целиком, нужно срезать несколько стеблей, тщательно их промыть, обвязать пучок ниткой и подвесить на несколько дней в сухом месте. После того как растение засохнет, нужно снять веточки и распределить по контейнерам. Чтобы засушить базилик листьями, нужно разложить их на подносе и также убрать в сухое место на пару дней. Затем собираем высохшие листочки и тоже убираем в контейнеры.

Прекрасный способ сохранить не вкус и пользу базилика – заморозить растение. Причем есть четыре метода заморозки – заморозка свежих листьев в полиэтиленовом пакете, в бланшированном виде, в виде пюре, а также в формах для льда с оливковым маслом.