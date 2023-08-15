Топ-5 неполезных продуктов

Польза пакетированных соков, майонеза и молока вызывает большие сомнения, заявила в беседе с «Радио 1» нутрициолог Жанна Коробейникова. Она рассказала, что подобная еда и напитки входят в составленную ею пятерку наименее полезных продуктов.

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Как пояснила специалист, соки фактически являются слегка витаминизированной водой с большим количеством сахара, и эта смесь не может заменить фрукты, которые приносят пользу только в свежем варианте. Вторым по неполезности продуктом эксперт назвала майонез и подобные ему соусы.

"Более жуткого продукта придумать сложно. Это трансжировая бомба и прямой путь к сердечно-сосудистым недугам", — предупредила нутрициолог.

К вредным продуктам она также отнесла рафинированное подсолнечное масло, которое даже без нагрева быстро поддается свободнорадикальному окислению, вызывая оксидативный стресс в клетках организма.

Кроме того, Коробейникова напомнила, что животное молоко полезно только для детей, в то время как организм взрослых плохо усваивает лактозу, поэтому от этого продукта лучше отказаться, заменив его на растительное. Пятым по вредности продуктом врач считает жареную корочку или конечные продукты гликирования.