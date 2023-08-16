Что нужно делать с грибами перед жаркой: инструкция по подготовке разных грибов
Собранные в лесу грибы перед жаркой следует предварительно обработать. Делается это, во-первых, чтобы снизить риск отравления, а, во-вторых, чтобы они лучше усваивались организмом.
Все нюансы приготовления разных грибов – в материале «Рамблера».
Какие бывают грибы
Длительность, способы и вообще необходимость предварительной обработки зависит от того, какие грибы у вас оказались. Все грибы можно условно разделить на три категории:
- Культивируемые,
- Съедобные,
- Условно съедобные.
К культивируемым грибам относятся шампиньоны, которые мы покупаем в магазине, вешенки и шиитаке. Съедобными считаются белые, подберезовики, подосиновики, лисички, рыжики, грузди белые, маслята, а условно съедобными – грузди черные, волнушки розовые, опята осенние, сморчки, строчки, дубовики. На самом деле списки гораздо длиннее, но эти грибы широко распространены и очень популярны.
Культивируемые грибы достаточно нежные и абсолютно безопасные, поэтому никакой предварительной обработки не требуют. Их можно сразу жарить. Но важный нюанс в том, что сначала их нужно обжаривать на сухой сковороде на сильном огне, затем огонь можно убавить и добавить масло, соль и специи по вкусу.
Почему лесные грибы требуют обработки перед жаркой
- Удаление грязи и посторонние частицы. Грибы, особенно собранные в лесу, могут быть загрязнены песком, веточками и много чем еще. Предварительная обработка позволяет удалить эти загрязнения и обеспечить чистоту продукта.
- Уничтожение бактерий и микроорганизмов. Грибы могут быть источником бактерий или микроорганизмов, которые могут вызвать пищевое отравление или другие заболевания. Предварительная обработка, такая как промывание или кратковременное кипячение, помогает уничтожить эти вредные микроорганизмы.
- Улучшение текстуры и вкуса. Некоторые виды грибов могут иметь грубую или жесткую текстуру, предварительная обработка помогает смягчить текстуру и улучшить вкус грибов.
- Безопасность приготовления. Предварительная обработка грибов также помогает убедиться, что они полностью готовы к употреблению. Некоторые виды грибов содержат вещества, которые могут быть опасными для здоровья, и правильная обработка помогает устранить эти риски.
Если обобщить, то предварительная обработка грибов перед жаркой помогает обеспечить безопасность, чистоту и улучшение вкуса продукта.
Как нужно обработать благородные грибы перед жаркой
- Промыть
- Обрезать поврежденные участки
- У белых, подосиновиков и подберезовиков с ножки нужно снять кожицу.
- Крупные грибы можно разрезать на кусочки
- Залить водой, подсолить, поставить на огонь.
- После закипания немного убавить огонь и дать покипеть в течение 20 минут.
После этого грибы можно жарить на сковороде. Вкуснее они получатся, если использовать не растительное масло, а топленое сливочное, его еще называют маслом гхи.
Как обрабатывают условно съедобные грибы перед жаркой
Все пластинчатые грибы требуют обязательного замачивания перед приготовлением. Переверните гриб, посмотрите под шляпку, у пластинчатых грибов под шляпкой расположены пластинки, в которых созревают споры. У губчатых грибов поверхность под шляпкой напоминает губку. Как правило, замачивают пластинчатые грибы в подсоленной воде на два часа. Воду нужно за это время несколько раз поменять. А затем их точно так же отваривают в подсоленной воде в течение 20 минут.
Рецепт жульена с грибами
Ингредиенты:
- 500 г свежих грибов (можно использовать опята, лисички или подберезовики)
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 3 столовые ложки сливочного масла
- 3 столовые ложки муки
- 300 мл сливок (20% жирности)
- 100 г твердого сыра (например, эмменталь или гауда)
- Соль и перец по вкусу
- Сухари или панировочные сухари для посыпки
Приготовление:
- Подготовьте грибы: промойте их под холодной водой, обсушите и нарежьте на тонкие ломтики.
- Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте сливочное масло. После того, как масло растает, добавьте лук и чеснок. Обжаривайте их до мягкости и золотистого цвета.
- Добавьте грибы в сковороду и обжаривайте их до того, как вся жидкость испарится и грибы станут золотистыми.
- Посыпьте грибы мукой и перемешайте, чтобы грибы равномерно обволакивались мукой.
- Постепенно добавляйте сливки, постоянно помешивая, чтобы получился густой соус. Продолжайте готовить на среднем огне, пока соус не загустеет.
- Натрите сыр на терке.
- Добавьте половину натертого сыра в соус с грибами и перемешайте до того, как сыр полностью растворится.
- Приправьте соус солью и перцем по своему вкусу.
- Переложите грибной соус в глубокую форму для запекания и посыпьте оставшимся натертым сыром и сухарями.
- Запекайте жульен в разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим.
- Подавайте жульен горячим, можно сопровождать его свежими овощами или зеленью.
Приятного аппетита!