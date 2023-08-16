День 16 августа в истории

День малинового варенья.

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Праздник появился в 2015 году по инициативе участников одного из кулинарных сообществ Рунета. 16 августа славяне отмечали Малинник — праздник, посвященный малине.

Эту ягоду ценят не только за ее вкус, но и за полезные качества, и широко используют как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета.

Существует мнение, что малиновое варенье даже более полезно, чем свежие ягоды. Оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств), а также витамины А, Е, РР, В2, отвечающие за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица.

395 лет назад (1628 год) был основан город Красноярск.

16 августа 1628 года в месте впадения реки Кача в Енисей отряд казаков под предводительством Андрея Дубенского заложил небольшой деревянный острог Красный Яр. Спустя несколько лет территория вокруг него была преобразована в уезд. Статус города Красноярский острог получил в 1690 году.