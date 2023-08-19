Какие травы стоит засушить на зиму

Многие домохозяйки готовятся к зиме уже сейчас: маринуют и солят овощи, сушат травы. Такие заготовки спасают в сезон, когда свежих овощей практически нет. Из засушенных трав можно делать чай, согревающий холодными зимними вечерами. Такой напиток обладает целебными свойствами и отлично заменяет покупные чайные пакетики. "Рамблер " разобрался, какие травы можно засушить на зиму.

Иван-чай

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В этом растении содержится в 6 раз больше витамина С чем в лимонах. Помимо него, иван-чай богат марганцем, железом и медью. Растение используется не только для заваривания чая, но еще и в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам.

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Для заварки иван-чай собирается вместе с цветами и листьями. А вот для применения в качестве приправы подходят только молодые верхние листья. Засушить иван-чай можно так:

Нужно перебрать растение, убирая пожелтевшие и увядшие части. После этого иван-чай раскладывается на сухой поверхности вдали от солнечных лучей. Листья нужно слегка подвялить, а не высушивать полностью. Чтобы они дали сок, можно слегка перетереть их в ладонях. Затем иван-чай перекладывается в контейнер, придавливается прессом. После этого его нужно завернуть во влажное полотенце и оставить на сутки при температуре 25 градусов. Через сутки нужно уложить листья на противень и подсушить в духовке 40 минут при температуре 100-150 градусов. После остывания листьев их можно переложить в баночки для хранения.

Зверобой

Это растение используется для лечения простудных заболеваний и для нормализации пищеварения. Он выводит токсины от организма, очищая его. Чтобы засушить растение нужно собрать его верхнюю часть в период цветения.

Сушится зверобой в естественных условиях при комнатной температуре. Для просушки нужно положить листья и цветы в темное проветриваемое место и оставить на несколько дней.

Ромашка

Цветок обладает успокаивающим и снимающим тревожность действием. Она помогает смягчить горло в простудный сезон, облегчить дыхание при насморке. Для засушивания ромашки нужно собрать только цветки, листья и стебли не подходят.

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Собранное растение нужно разложить тонким слоем в проветриваемом темном месте на бумаге. Сушится ромашка в естественных условиях около недели.

Проверить ее структуру можно просто протерев цветок между пальцев. Если образовалась пыль, значит растение высушилось. Хранится ромашка в тканевом мешке или бумажном пакете.