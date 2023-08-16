Диетолог рассказала, как сделать полезный летний салат

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нужно положить в салат, чтобы он принес пользу здоровью.

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Медик объяснила, что в традиционный салат с помидорами и огурцами стоит добавить зелень: кинзу, петрушку, укроп. Для заправки лучше использовать оливковое или подсолнечное масло, йогурт или сметану.

— Томаты лучше всего усваиваются с жирами. Потому что ликопин — каротиноид, также как бета-каротин, требует для своего усвоения жиры, — пояснила Соломатина в комментарии Pravda.ru.

Врач отметила, что в овощах содержатся микро- и макроэлементы, однако основная их ценность в клетчатке. Чем больше овощей ест человек, тем богаче его микробиом, тем лучше работает его иммунная система; человек менее подвержен вирусным и бактериальным заболеваниям.

В свою очередь шеф-повар Владимир Чистяков посоветовал добавлять в салаты болгарский перец. В нем больше витамина С, чем в лимонах, апельсинах и черной смородине, передает aif.ru.