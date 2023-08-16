Раскрыты полезные свойства белых грибов и лисичек

Лисички полезны для здоровья тем, что они помогают выводить паразитов из организма человека, полезны при болезнях печени и почек и содержат большое количество витамина А, пояснил грибник Никита Зобнин. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнил, что в этих грибах есть вещество хиноманноз, благодаря которому продукт всегда остается чистым и не подвержен влиянию личинок мух. Белый гриб при этом в целом полезен для иммунитета, уточнил эксперт.