Этот простой рецепт салата из свежей капусты — отличный способ добавить в свой рацион свежие овощи. Салат готовится всего за несколько минут и содержит всего несколько ингредиентов. Он идеально подходит для обеда на бегу или для легкого перекуса.

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Современный ритм жизни часто требует легкой и здоровой пищи. А что может быть лучше, чем свежие овощи? Сегодня приготовим простой и вкусный рецепт салата из капусты.

ИНГРЕДИЕНТЫ 1 средний кочан белокочанной капусты

1 большая морковь

1 небольшой красный лук

Свежая зелень и укроп

Соль и перец

Оливковое масло для заправки

Сок половины лимона

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Начните с подготовки ингредиентов. Отделите несколько крупных листьев капусты.

Капусту хорошо промыть, чтобы удалить лишнюю грязь. Нарезать капусту тонкими ломтиками. Переложить в большую миску.

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Добавить к капусте.

Красный лук нарезать полукольцами. Если вы хотите убрать горечь лука, замочите его в холодной воде на несколько минут. Добавьте лук к остальным ингредиентам.

Свежую зелень и укроп хорошо вымыть и мелко нарезать. Затем добавить их в миску.

Теперь настало время заправки. Сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец и лимонный сок. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

СОВЕТ ШЕФ-ПОВАРА

Для придания пикантности можно использовать немного острого стручкового перца.

Чтобы сделать салат еще более полезным, добавьте подсолнечные семечки или грецкие орехи.

Вместо лимона в заправке можно использовать яблочный уксус.

Если лук сильно горький, то можно предварительно залить его не холодной, а горячей водой.

Вместо масла салат можно заправить сметаной или нежирным йогуртом.

Этот салат можно подавать как самостоятельно, так и в качестве дополнения к мясу или рыбе.

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