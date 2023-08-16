Простой рецепт салата из свежей капусты
Этот простой рецепт салата из свежей капусты — отличный способ добавить в свой рацион свежие овощи. Салат готовится всего за несколько минут и содержит всего несколько ингредиентов. Он идеально подходит для обеда на бегу или для легкого перекуса.
Современный ритм жизни часто требует легкой и здоровой пищи. А что может быть лучше, чем свежие овощи? Сегодня приготовим простой и вкусный рецепт салата из капусты.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 средний кочан белокочанной капусты
- 1 большая морковь
- 1 небольшой красный лук
- Свежая зелень и укроп
- Соль и перец
- Оливковое масло для заправки
- Сок половины лимона
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Начните с подготовки ингредиентов. Отделите несколько крупных листьев капусты.
Капусту хорошо промыть, чтобы удалить лишнюю грязь. Нарезать капусту тонкими ломтиками. Переложить в большую миску.
Морковь очистить и натереть на крупной терке. Добавить к капусте.
Красный лук нарезать полукольцами. Если вы хотите убрать горечь лука, замочите его в холодной воде на несколько минут. Добавьте лук к остальным ингредиентам.
Свежую зелень и укроп хорошо вымыть и мелко нарезать. Затем добавить их в миску.
Теперь настало время заправки. Сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец и лимонный сок. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
СОВЕТ ШЕФ-ПОВАРА
Для придания пикантности можно использовать немного острого стручкового перца.
Чтобы сделать салат еще более полезным, добавьте подсолнечные семечки или грецкие орехи.
Вместо лимона в заправке можно использовать яблочный уксус.
Если лук сильно горький, то можно предварительно залить его не холодной, а горячей водой.
Вместо масла салат можно заправить сметаной или нежирным йогуртом.
Этот салат можно подавать как самостоятельно, так и в качестве дополнения к мясу или рыбе.
ПОДВЕДЕМ ИТОГ
Этот простой рецепт салата из свежей капусты – настоящая находка для занятых людей, стремящихся поддерживать здоровый баланс в своем рационе. Без лишних хлопот и сложных ингредиентов этот салат можно использовать и в качестве быстрого перекуса, и в качестве основного блюда. Насладитесь летним вкусом этого свежеприготовленного блюда.