Что такое гарвардская тарелка здорового питания

Такую тарелку разработали в школе общественного здравоохранения Гарварда.

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Метод гарвардской тарелки может сделать рацион более сбалансированным, не считая калории, не ограничивая себя в еде и не покупая дорогие продукты, пишет Food.ru

Гарвардская тарелка делится на сектора – половину занимают овощи и фрукты, четверть – полезные углеводы, ещё четверть – белки.

В качестве овощей подойдут огурцы, кабачки, помидоры, баклажаны, зелень, морковь, брокколи, болгарский перец, капуста, спаржа, салат, сельдерей, яблоки и тыква.

Картофель не рекомендуют добавлять, так как в нём много крахмала, который негативно сказывается на уровне сахара в крови.

Сложные углеводы должны представлять собой гречку, бурый рис, киноа, овсянку, ячмень, цельнозерновой хлеб и макароны из твёрдых сортов пшеницы.

Белки на тарелке – это белое мясо, рыба, субпродукты, сыр, яйца, творог.

Вегетарианцам или веганам можно добавить растительные белки, такие как фасоль, чечевица, тофу, орехи, киноа, нут, темпе, горох, грибы.

Важны также полезные жиры, в сутки их необходимо съедать не более 10-15 граммов. На тарелку стоит положить жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, красную икру и орехи.

Главный плюс метода гарвардской тарелки – это создание сбалансированного и более здорового рациона.