Эксперт Созыкин назвал самый полезный хлеб
Цельнозерновой хлеб из пшеницы или ржи является самым полезным. Об этом порталу Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
Как объяснил ученый, именно в таком хлебе содержится наибольшее количество питательных веществ, в том числе витамины Е и группы В, аминокислоты, клетчатка, железо, магний и др. Также он отметил пользу для организма в случае потребления злакового хлеба, в составе которого имеются семена подсолнечника, льна, кунжут, отруби, сухофрукты и орехи.
Белый пшеничный хлеб, который пользуется особой популярностью среди россиян, напротив, считается наиболее вредным изделием. Его наличие в рационе чревато развитием различных болезней, сердечно-сосудистой системы, предупредил эксперт.
Помимо этого, кандидат медицинских наук рассказал о правилах хранения хлеба.
"Хлеб может быть свежим до 12 дней, если хранить буханки плотно закрытыми в холодильнике. Еще лучше хранить нарезанный хлеб в морозильной камере, откуда доставать по мере надобности", – такие рекомендации озвучил Александр Созыкин.
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