Цельнозерновой хлеб из пшеницы или ржи является самым полезным. Об этом порталу Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин .

Как объяснил ученый, именно в таком хлебе содержится наибольшее количество питательных веществ, в том числе витамины Е и группы В, аминокислоты, клетчатка, железо, магний и др. Также он отметил пользу для организма в случае потребления злакового хлеба, в составе которого имеются семена подсолнечника, льна, кунжут, отруби, сухофрукты и орехи.