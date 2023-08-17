Сезон кабачков: как приготовить рулетики с сыром

В Казахстане уже начался сезон кабачков. И блюда из этого овоща получаются очень разнообразные – можно приготовить на гриле, в духовке или на сковороде. И все они пользуются большой популярностью.

Однако у кабачков не только приятный вкус, но и очень богатые полезные свойства. В состав кабачков входят магний и калий, от которых напрямую зависит питание сердечной мышцы. В овоще также есть железо – оно помогает стабилизировать кровообращение и повысить количество кислорода в крови. Все это положительно сказывается на организме, в частности на сердце.

Поэтому, если хотите быть здоровыми и счастливыми, то пользуйтесь сезоном и готовьте кабачки.

Сегодня мы предлагаем приготовить рулетики из кабачков с сыром. Это очень быстро и вкусно.

Для приготовления мы использовали:

Кабачки

Сыр

Укроп

Помидор

Чеснок

Майонез

Соль

Перец

Сначала моем кабачки под проточной водой и насухо вытираем полотенцем.

Затем тонким слоем снимаем кожуру.

После режем кабачок на слайсы шириной примерно 3-5 миллиметров. Из одного небольшого овоща получается 6-7 слайсов.

Перекладываем нарезанные кабачки в посуду и солим. Оставляем на 5-10 минут.

За это время в емкость просеиваем муку. После того как кабачки «отдохнут», обваляем их в муке.

Яйцо разбиваем в посуду и слегка взбиваем вилкой.

Слайс кабачка с мукой обмакиваем в яйце.

И затем жарим на разогретой сковороде. Обратите внимание, чтобы подсолнечного масла там было не много. Так кабачки не будут сильно жирными. Жарим до румяной корочки.

Для начинки смешиваем натертый сыр, майонез, чеснок. Также можно добавить зелень и помидор – от этого вкус будет нежнее.

Полученную смесь выкладываем на лист кабачка.

И заворачиваем рулетик. Для того чтобы приготовленный рулет не распался, закрепляем его шпажкой или зубочисткой.