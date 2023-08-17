Популярность ежемалины объяснили фермеры

Хороший урожай ежемалины получили садоводы Кыргызстана. Необычная ягода отлично прижилась на севере страны, в Чуйской области. Корреспондент «МИР 24» Бекмамат Асанбеков попробовал плоды на вкус.

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Ежемалина крупнее обычных ягод, собирать ее удобнее. Гибрид дает много плодов. На вкус ягода нечто среднее между малиной и ежевикой. Сладкая, с небольшой кислинкой. По полезным свойствам это витамин С для иммунитета, магний для сердца и фолиевая кислота. Именно за высокое содержание витаминов и минералов ежемалину полюбили в Сибири. Практически весь урожай с этого поля отправляется в Сургут.

Фермерам даже не нужно искать покупателей. Оптовики забирают ягоду прямо с поля. Спрос на урожай такой, что пришлось подключать соседей.

«Начали выращивать ежемалину в прошлом году. Соседи занимались клубникой и попросили наши саженцы гибрида. Мы дали им бесплатно и еще выделили участки земли. Так мы увеличиваем общие объемы урожая, чтобы покупатели не приезжали на поле ради небольшой партии», – сказал фермер Азамат Култаев.

Килограмм ягоды стоит около 300 рублей, на четверть дороже, чем малина. А выращивать новую культуру оказалось даже проще. Гибрид почти не требует ухода.

«Ежемалину собираем всего 40 дней. За это время она дает весь урожай. А у малины, например, ягоды созревают постепенно, и работать на поле приходится почти до октября», – отметил фермер Мирлан Сыябаев.