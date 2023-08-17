Врач объяснил, как соль влияет на набор лишнего веса

Употребление соли никак не влияет на набор лишнего веса, если речь не идет о повышенном количестве воды в организме и отеках, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.
«Отечный живот сразу виден, он болтается, как в мультфильме «я водяной, я водяной». И только в этом единственном случае мы ограничиваем соль. А в остальных случаях нет ни одного научного исследования, которое бы доказывало, что употребление соли способствует тому, что человек хуже теряет вес или еще что-то», — пояснил эксперт.
Поэтому, по его словам, полностью ограничивать себя и исключать соль из рациона не нужно. В некоторых случаях стоит сократить количество потребляемой соли или частично заменить ее порошком морской капусты, заключил Ковальков.
Врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что злоупотребление трансжирами, которые содержатся в переработанных продуктах питания, солью и алкоголем является одной из причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по ее словам, наибольшую опасность для сердца и сосудов представляет сахар, потому что фруктоза попадает в печень и превращается в холестерин.