Врач объяснил, как соль влияет на набор лишнего веса

«Отечный живот сразу виден, он болтается, как в мультфильме «я водяной, я водяной». И только в этом единственном случае мы ограничиваем соль. А в остальных случаях нет ни одного научного исследования, которое бы доказывало, что употребление соли способствует тому, что человек хуже теряет вес или еще что-то», — пояснил эксперт.