Эксперты рассказали, какие грибы нельзя собирать

Сбор и употребление в пищу надкусанных грибов и ягод грозит заражением туляремией. Об этом сообщает "Московский комсомолец" с ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

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Туляремия представляет собой широко распространенную в России инфекцию, возбудителем которой является бактерия Franci­sella tularensis. Она передается человеку после укуса кровососущим насекомым, например, комаром, слепнем или клещом или при контакте с больным животным.

"Инкубационный период, как правило, составляет 3–7 дней. Иногда он укорачивается до 1–2 дней и может удлиняться до 8–14 дней. Заболевание продолжается 1–3 недели (иногда дольше), в ряде случаев может рецидивировать", – рассказали в службе.

В природе туляремией болеют грызуны – мыши, водяные крысы, ондатры, бобры и хомяки, а также свыше 80 видов диких зверей, уточнили в Роспотребнадзоре.