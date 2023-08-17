Какие продукты провоцируют голод

Диетолог назвал неожиданные продукты, которые провоцируют голод
Алкоголь, сладости, а также кислые овощи и фрукты способны быстро вызывать чувство голода. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Казалось бы, у кислых овощей и фруктов есть объем, из них можно получить какую-то энергию и можно было бы наесться. Но так как они кислые, органические кислоты раздражают желудок, повышают его моторику, и отсюда возникает чувство голода", – пояснил специалист.
"В случае с алкоголем механизм довольно простой: расширяются поры в мембранах клеток, туда уходит глюкоза из крови. Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода, которое часто бывает при употреблении спиртных напитков. Поэтому люди всегда закусывают и никак не могут наесться", - Михаил Гинзбург, врач-диетолог.
Похожим действием обладают сахар и все сладкие продукты.
"В этом случае глюкоза довольно быстро повышается в крови. Выбрасывается много инсулина, и сахар в крови также быстро снижается. Когда его мало, мы опять хотим есть", – заключил диетолог.