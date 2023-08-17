Яблоки на сковороде: быстрый рецепт для детей от бабушки

Яблоки на сковородке: быстрый рецепт для детей от бабушки
Яблоки на сковороде - это быстро, просто, полезно и невероятно вкусно.
"Рамблер" предлагает идеальный рецепт яблок, которые наверняка понравятся и детям, и взрослым разных поколений.
Ингредиенты
- Яблоки любимого сорта в любом количестве, но лучше - больше
- Сахар, если очень хочется, но можно обойтись и без него, либо заменить его медом
- Корица
- Кардамон
- Мускатный орех
- Капелька растительного масла
Приготовление
- Яблоки тщательно вымыть, просушить, удалить сердцевины и обрезать испорченные места.
- Порезать яблоки красивыми дольками. Если хотите получить десерт быстро, то режьте тоньше, если терпение есть, то дольки можно оставить достаточно толстыми, они будут выглядеть более эстетично.
- Разогреть сковородку на сильном огне, капнуть немного масла, а затем переложить яблоки и быстро обжарить, после чего огонь нужно убавить и продолжать на среднем под крышкой, а потом можно уменьшить огонь до минимума и ждать, пока яблоки не станут мягкими.
- Сахар или мед можно добавить в любой момент, а можно обойтись и без них.
- Специи лучше добавлять, когда яблоки станут достаточно мягкими и уменьшатся в объеме.
Дождитесь. когда яблоки достаточно остынут, чтобы их можно было есть и не бояться, что обожжешься. Подавать можно с мороженым или взбитыми сливками, а можно есть и без всего.
Такой десерт можно готовить детям, которые еще не вполне уверенно жуют.
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