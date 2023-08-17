$93.75-2.96102.18-3.48

Яблоки на сковородке: быстрый рецепт для детей от бабушки

Яблоки на сковороде - это быстро, просто, полезно и невероятно вкусно.

Яблоки на сковороде: быстрый рецепт для детей от бабушки
© ru.123rf.com

"Рамблер" предлагает идеальный рецепт яблок, которые наверняка понравятся и детям, и взрослым разных поколений.

Ингредиенты

  • Яблоки любимого сорта в любом количестве, но лучше - больше
  • Сахар, если очень хочется, но можно обойтись и без него, либо заменить его медом
  • Корица
  • Кардамон
  • Мускатный орех
  • Капелька растительного масла

Приготовление

  1. Яблоки тщательно вымыть, просушить, удалить сердцевины и обрезать испорченные места.
  2. Порезать яблоки красивыми дольками. Если хотите получить десерт быстро, то режьте тоньше, если терпение есть, то дольки можно оставить достаточно толстыми, они будут выглядеть более эстетично.
  3. Разогреть сковородку на сильном огне, капнуть немного масла, а затем переложить яблоки и быстро обжарить, после чего огонь нужно убавить и продолжать на среднем под крышкой, а потом можно уменьшить огонь до минимума и ждать, пока яблоки не станут мягкими.
  4. Сахар или мед можно добавить в любой момент, а можно обойтись и без них.
  5. Специи лучше добавлять, когда яблоки станут достаточно мягкими и уменьшатся в объеме.

Как приготовить шпинат, чтобы его ели все

Дождитесь. когда яблоки достаточно остынут, чтобы их можно было есть и не бояться, что обожжешься. Подавать можно с мороженым или взбитыми сливками, а можно есть и без всего.

Такой десерт можно готовить детям, которые еще не вполне уверенно жуют.

ru.123rf.com
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости