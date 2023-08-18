«Меньше калорий и жиров»: рецепт полезного чизкейка для похудения

Десерты с большим содержанием сахара, жиров и рафинированных углеводов оказывают сильное влияние на вес и общее состояние здоровья. Однако необязательно отказывать себе в маленьких наслаждениях: можно просто приготовить полезную альтернативу. Диетолог Лиз Келлер рассказала, как приготовить чизкейк, который можно есть сколько угодно и при этом худеть, сообщает издание She Finds.