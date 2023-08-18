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«Меньше калорий и жиров»: назван рецепт полезного чизкейка для похудения

Десерты с большим содержанием сахара, жиров и рафинированных углеводов оказывают сильное влияние на вес и общее состояние здоровья. Однако необязательно отказывать себе в маленьких наслаждениях: можно просто приготовить полезную альтернативу. Диетолог Лиз Келлер рассказала, как приготовить чизкейк, который можно есть сколько угодно и при этом худеть, сообщает издание She Finds.

«Меньше калорий и жиров»: рецепт полезного чизкейка для похудения
© Вечерняя Москва

Полезный чизкейк

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Чизкейк — это особый десерт, который узнается по гладкой сливочной текстуре, а также по сочетанию разных вкусов. Диетолог Келлер посоветовала готовить чизкейк на основе греческого йогурта.

— Благодаря использованию греческого йогурта и нежирного сливочного сыра вместо обычного сливочного сыра в этом чизкейке будет меньше калорий и насыщенных жиров, — объясняет она. — А использование натуральных подсластителей, таких как мед или кленовый сироп, вместо рафинированного сахара снизит общее содержание сахара в чизкейке.

В любом случае важно употреблять это блюдо в умеренных количествах, придерживаться сбалансированной диеты и вести активный образ жизни. Такой подход поможет в достижении целей по снижению веса.

Рецепт диетического чизкейка

Ингредиенты:
  • 2 стакана греческого йогурта без сахара и добавок (нежирного или обезжиренного);
  • 1/2 стакана сливочного сыра с пониженным содержанием жира;
  • 1/3 стакана меда (для сладости);
  • 2 больших яйца;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • цедра одного лимона (по желанию, для придания аромата);
  • 1 стакан миндальной муки;
  • 2 столовые ложки кокосового масла или растопленного несоленого сливочного масла (для коржа);
  • свежие ягоды или фрукты.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте форму для запекания или застелите дно пергаментной бумагой.
  2. В миске среднего размера смешайте измельченные крекеры или миндальную муку с растопленным сливочным или кокосовым маслом. Делать это до тех пор, пока смесь не станет напоминать влажный песок.
  3. Равномерно распределите смесь для коржей по дну подготовленной формы.
  4. В большой миске взбейте сливочный сыр до получения однородной массы.
  5. Добавьте греческий йогурт, мед, яйца, ванильный экстракт и лимонную цедру.
  6. Взбивайте до получения однородной массы.
  7. Выложите начинку для чизкейка поверх коржа на противень и равномерно распределите ее.
  8. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 45–50 минут или до тех пор, пока края не подрумянятся.
  9. Выключите духовку, и оставьте чизкейк внутри еще на 15 минут.
  10. Достаньте чизкейк из духовки и дайте ему остыть до комнатной температуры.
  11. Затем поставьте в холодильник минимум на 3–4 часа или до полного застывания.
  12. Достаньте чизкейк из формы, нарежьте ломтиками. Перед подачей украсьте десерт свежими ягодами или фруктами.