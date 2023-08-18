«Меньше калорий и жиров»: рецепт полезного чизкейка для похудения

«Меньше калорий и жиров»: назван рецепт полезного чизкейка для похудения
Десерты с большим содержанием сахара, жиров и рафинированных углеводов оказывают сильное влияние на вес и общее состояние здоровья. Однако необязательно отказывать себе в маленьких наслаждениях: можно просто приготовить полезную альтернативу. Диетолог Лиз Келлер рассказала, как приготовить чизкейк, который можно есть сколько угодно и при этом худеть, сообщает издание She Finds.
Полезный чизкейк
Чизкейк — это особый десерт, который узнается по гладкой сливочной текстуре, а также по сочетанию разных вкусов. Диетолог Келлер посоветовала готовить чизкейк на основе греческого йогурта.
— Благодаря использованию греческого йогурта и нежирного сливочного сыра вместо обычного сливочного сыра в этом чизкейке будет меньше калорий и насыщенных жиров, — объясняет она. — А использование натуральных подсластителей, таких как мед или кленовый сироп, вместо рафинированного сахара снизит общее содержание сахара в чизкейке.
В любом случае важно употреблять это блюдо в умеренных количествах, придерживаться сбалансированной диеты и вести активный образ жизни. Такой подход поможет в достижении целей по снижению веса.
Рецепт диетического чизкейка
- 2 стакана греческого йогурта без сахара и добавок (нежирного или обезжиренного);
- 1/2 стакана сливочного сыра с пониженным содержанием жира;
- 1/3 стакана меда (для сладости);
- 2 больших яйца;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- цедра одного лимона (по желанию, для придания аромата);
- 1 стакан миндальной муки;
- 2 столовые ложки кокосового масла или растопленного несоленого сливочного масла (для коржа);
- свежие ягоды или фрукты.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте форму для запекания или застелите дно пергаментной бумагой.
- В миске среднего размера смешайте измельченные крекеры или миндальную муку с растопленным сливочным или кокосовым маслом. Делать это до тех пор, пока смесь не станет напоминать влажный песок.
- Равномерно распределите смесь для коржей по дну подготовленной формы.
- В большой миске взбейте сливочный сыр до получения однородной массы.
- Добавьте греческий йогурт, мед, яйца, ванильный экстракт и лимонную цедру.
- Взбивайте до получения однородной массы.
- Выложите начинку для чизкейка поверх коржа на противень и равномерно распределите ее.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 45–50 минут или до тех пор, пока края не подрумянятся.
- Выключите духовку, и оставьте чизкейк внутри еще на 15 минут.
- Достаньте чизкейк из духовки и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- Затем поставьте в холодильник минимум на 3–4 часа или до полного застывания.
- Достаньте чизкейк из формы, нарежьте ломтиками. Перед подачей украсьте десерт свежими ягодами или фруктами.