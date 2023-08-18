Заливной яблочный пирог на кефире: лакомство из доступных ингредиентов

В самом разгаре сезон яблок! Когда, если не сейчас, баловать себя свежей выпечкой с этими фруктами?

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Для заливного яблочного пирога на кефире вам потребуются самые простые ингредиенты, которые можно найти в любом супермаркете. Однако повторить этот пирог вы наверняка захотите не раз – он легко готовится, а еще отличается незабываемым вкусом и ароматом. Убедитесь сами.

Рецепт яблочного пирога на кефире ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Яблоки – 500 г;

Кефир – 250 мл;

Мука – 250 г;

Сахар – 150 г;

Яйцо – 2 шт;

Сливочное масло – 50 г;

Разрыхлитель – 1 ч.л;

Корица – 1 ч.л;

Ванилин – щепотка;

Приготовление

1. Налейте в миску стакан кефира и растопленное сливочное масло. Добавьте два яйца, сахар и ванилин.

2. Возьмите венчик и тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

3. Просейте муку и всыпьте ее в массу вместе с разрыхлителем.

4. Еще раз тщательно перемешайте тесто и убедитесь, что в нем нет комочков. По консистенции тесто для заливного пирога должно быть жидким, как на оладьи.

5. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и вылейте в нее половину теста.

6. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их небольшими ломтиками. Выбирайте яблоки по вкусу: сладкие сделают пирог еще слаще, а кислые подойдут в том случае, если вы любите более сбалансированную выпечку.

7. Равномерно выложите кусочки яблок по всему тесту.

8. Посыпьте яблоки корицей.

9. Вылейте оставшуюся половину теста на яблочную начинку.

10. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте заливной пирог в течение 50 минут.