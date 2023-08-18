Кому нельзя есть яблоки

Роспотребнадзор: 200 яблочных семечек могут отравить организм.

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В них содержится сильный яд — синильная кислота. Но навредить семечки могут только в том случае, если их не только съесть, но ещё и тщательно пережевать. В целом же и яблоки, и семечки безвредны. Ещё ведомство отметило, что много красных яблок не следует есть людям с болезнями сердечно-сосудистой системы. Специалисты рассказали и о других интересных фактах о яблоках в канун Яблочного Спаса.

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Яблочный Спас и происхождение яблок

В России 19 августа православные будут отмечать праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом. «Причём тут яблоки?» — спросите вы. В России в конце лета было принято освящать урожай, а самым распространённым фруктом было яблоко. Вот его и освящали.

Но что мы знаем сегодня о яблоках? Как рассказала портал Роспотребнадзора «Здоровое питание», яблоки изначально не были так сильно распространены. Их родиной учёные считают территорию современного Казахстана. Не случайно название города Алматы переводится на русский язык как «яблоневый».

Также известно, что вкус и внешний вид яблок со временем менялся. Сегодня фрукт растёт чуть ли не повсюду, даже в морозном и засушливом климате. Всего насчитывают 7500 видов яблонь. А в России выращивают более 300 сортов.

Кому яблоки есть не стоит

О пользе яблок уже много сказано и пересказано. Как отмечает врач-диетолог Омской центральной больницы Лариса Рыбина, всего одно яблоко в день может уменьшить риск онкологии, снизить уровень «плохого» холестерина, помочь работе щитовидной железы. В общем, чудо, а не фрукт.

Но вот о вреде яблок говорят не так часто, а ведь некоторым людям увлекаться фруктом не стоит. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучше отказаться от красных сортов.

А ещё исследования показывают: у людей, которые ели много яблок или часто пили яблочный сок, сильно повреждалась эмаль зубов. И это та часть организма, которая не восстанавливается. Подробнее об уходе за эмалью мы рассказывали здесь.

Возможна ли смерть от яблок

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни задумывался, можно ли есть косточки из яблока. На вкус они не очень приятные, но вроде бы от них никакого вреда нет. И это на самом деле так, однако есть нюанс.

В яблочных косточках содержится органическое соединение амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту — очень мощный яд. Соли этой кислоты называют цианидами. Именно синильная кислота придаёт косточкам привкус горького миндаля.

Но бояться не стоит: отравиться возможно только в том случае, если съесть 200 таких косточек, да ещё и сильно пережёвывая каждую из них.

Можно ли есть потемневшее яблоко

Если яблоко надкусить и оставить, то на воздухе надкушенное место довольно быстро потемнеет. Многие ошибочно думают, будто это происходит из-за окисления железа в составе фрукта. Но причина в другом.

В яблоках содержатся антиоксиданты, которые окисляются под воздействием фермента полифенолоксидазы. Если появляется кислород, эти вещества начинают взаимодействовать. Возникающая «ржавчина» на мякоти защищает плод от паразитов. Но можно ли есть яблоко в таком виде человеку?

Диетолог Елена Соломатина отвечает: можно, козлёночком от этого ещё никто не стал. Яблоко от окисления не портится. Единственное, что страдает, — это внешняя привлекательность плода. Можете провести эксперимент: надкусите яблоко, полейте «оголившееся» место лимонным соком и посыпьте сахаром. Мякоть не будет темнеть.