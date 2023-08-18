В чем польза желтого арбуза
Желтый арбуз – гибрид культурного и дикого растения. Сорт отличается устойчивостью к погодным перепадам, болезням и поспевает быстрее красного. К тому же он обладает необычным вкусом с нотками ананаса, лимона и манго. Экзотический привкус желтые арбузы получили благодаря мутации, сообщает Общественная служба новостей.
Если сравнивать полезные качества красных и желтых арбузов, то первые ценятся за активные антиоксиданты, а вторые – за содержание каротинов, обладающих ранозаживляющим эффектом, в том числе способностью залечивать мелкие повреждения ЖКТ и восстанавливать слизистые ткани.
В употреблении желтые арбузы подходят для людей, у которых выявлена индивидуальная непереносимость арбузов с красной мякотью. Кроме того, они содержат намного меньше калорий и могут быть полезны при лишнем весе. Также в желтой мякоти меньше сахара, поэтому она не принесет большого вреда пациентам с диабетом. Еще один плюс желтых арбузов – большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудой.
Ранее внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что арбузные косточки не вредны для организма, однако не стоит съедать их слишком много, так как они могут вызвать неприятные симптомы при проблемах с пищеварением.