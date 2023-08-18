В чем польза желтого арбуза

Желтый арбуз – гибрид культурного и дикого растения. Сорт отличается устойчивостью к погодным перепадам, болезням и поспевает быстрее красного. К тому же он обладает необычным вкусом с нотками ананаса, лимона и манго. Экзотический привкус желтые арбузы получили благодаря мутации, сообщает Общественная служба новостей.

Если сравнивать полезные качества красных и желтых арбузов, то первые ценятся за активные антиоксиданты, а вторые – за содержание каротинов, обладающих ранозаживляющим эффектом, в том числе способностью залечивать мелкие повреждения ЖКТ и восстанавливать слизистые ткани.

В употреблении желтые арбузы подходят для людей, у которых выявлена индивидуальная непереносимость арбузов с красной мякотью. Кроме того, они содержат намного меньше калорий и могут быть полезны при лишнем весе. Также в желтой мякоти меньше сахара, поэтому она не принесет большого вреда пациентам с диабетом. Еще один плюс желтых арбузов – большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудой.