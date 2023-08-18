10 блюд, которые можно есть при зубной боли

При дискомфорте в зубах нужно постараться не жевать на больной стороне, избегать резких движений. После каждого приёма пищи следует прополоскать рот.

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Люди, у которых заболели зубы, иногда не сразу могут попасть к врачу. Во время ожидания нужно придерживаться специального питания, чтобы не навредить больной стороне, пишет Food.ru.

Подойдёт омлет с моцареллой. Однако его стоит готовить без зелени, потому что она может застрять между зубами и сделать боль сильнее.

Смузи с бананом и вишней – хороший перекус или даже ужин.

Овощной суп-пюре лучше подавать без сухариков, потому что они твёрдые, могут навредить больным зубам.

Желе из ягод – замороженных или свежих. Хорошо подойдут клубника, вишня и малина.

Манная каша – тоже вариант, главное, перемешивать её при варке, чтобы она вышла без комочков.

Паровые котлеты получаются мягкими и не доставят дискомфорта при пережёвывании.

Запеканка с брокколи в духовке – это сытное и мягкое блюдо. Куриное суфле тоже хорошо подойдёт для обеда.

Сливочная паста готовится из любого вида макарон – фузилли, ракушки и спагетти.