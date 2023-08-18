Эксперты назвали 10 блюд, которые можно есть при зубной боли
При дискомфорте в зубах нужно постараться не жевать на больной стороне, избегать резких движений. После каждого приёма пищи следует прополоскать рот.
Люди, у которых заболели зубы, иногда не сразу могут попасть к врачу. Во время ожидания нужно придерживаться специального питания, чтобы не навредить больной стороне, пишет Food.ru.
Подойдёт омлет с моцареллой. Однако его стоит готовить без зелени, потому что она может застрять между зубами и сделать боль сильнее.
Смузи с бананом и вишней – хороший перекус или даже ужин.
Овощной суп-пюре лучше подавать без сухариков, потому что они твёрдые, могут навредить больным зубам.
Желе из ягод – замороженных или свежих. Хорошо подойдут клубника, вишня и малина.
Манная каша – тоже вариант, главное, перемешивать её при варке, чтобы она вышла без комочков.
Паровые котлеты получаются мягкими и не доставят дискомфорта при пережёвывании.
Запеканка с брокколи в духовке – это сытное и мягкое блюдо. Куриное суфле тоже хорошо подойдёт для обеда.
Сливочная паста готовится из любого вида макарон – фузилли, ракушки и спагетти.
Картофельное пюре с яйцом – питательный и очень простой обед. Можно добавить в блюдо тёртый сыр.