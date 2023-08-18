Как быстро замариновать помидоры на зиму

Маринованные помидоры — отличная закуска к столу. Особенно часто их делают для того, чтобы сохранить вкус и полезные свойства томатов к зиме. Если вы хотите сделать маринованные помидоры самостоятельно, то лучше тщательно к этому подготовиться.

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Способы быстро замариновать помидоры на зиму, — в материале “Рамблера”.

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Со стерилизацией банки

Для начала банки нужно простерилизовать. Для этого проверьте их на сколы, ржавчину и другие повреждения. Если с крышками и банками ничего не случилось, можно приступать к стерилизации. Для этого тщательно промойте их и приступайте к процессу.

Можно стерилизовать их с помощью пара от кастрюли, в духовке, над мультиваркой или пароваркой, в микроволновке и кипятке. После того, как банки будут готовы к процедуре, в них нужно сложить всю зелень, специи и чеснок. Помидоры укладывайте плотно, а сверху выливайте маринад. Накройте крышкой, но пока не закатывайте.

Поставьте банку с маринадом и помидорами в кастрюлю с водой и нагрейте. Уже после этого их можно закатывать. Оберните банку в полотенце или плед, чтобы она медленно остывала. Уже спустя сутки ее можно доставать и ставить в холодильник или погреб.

Без стерилизации банки

Если вы не хотите дезинфицировать банки, то можно выбрать другой способ, который позволит избежать попадания опасных веществ во время хранения. Осмотрите банку на предмет повреждений и помойте ее. После этого положите на дно сначала приправы и зелень, а потом помидоры. Дважды залейте содержимое банки кипятком, подержите по 15-20 минут и процедите. Так банки будут уже простерилизованы, а все, что вам останется — залить заранее подготовленный маринад.

После заливки маринада можно закатывать банки. Обязательно проверяйте то, насколько плотной оказалась крышка. Если в емкость просачивается воздух, то есть вероятность того, что в банке появятся бактерии. Поэтому если вы заметили негерметичную банку, то лучше закатать ее еще раз.