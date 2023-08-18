Врач рассказала о вреде и пользе быстрых углеводов

Простые углеводы содержатся во многих продуктах, в том числе в выпечке, молоке, фруктах, сладостях и даже овощах. Как они влияют на организм и стоит ли полностью исключать эти органические вещества из своих рациона, "Лайфу" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Как объяснила эксперт, молекулярная структура таких углеводов простая, поэтому организм быстро и легко их перерабатывает. В результате резко повышается уровень сахара в крови, после чего он так же резко снижается, а человек снова испытывает голод. По этой причине, отмечает врач, не стоит перекусывать сладостями и выпечкой.

Она также обратила внимание на то, что частые скачки сахара в крови грозят развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа.

Вместе с тем простые углеводы нельзя считать исключительно вредными: все зависит от продукта, в состав которого они входят. Так, например, в овощах, фруктах и молоке они принесут организму пользу.

"Чтобы смягчить всплески сахара, рекомендуется продумывать меню так, чтобы в блюдах углеводы сочетались с клетчаткой, полезными жирами и белками", – подчеркнула врач.