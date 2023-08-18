Как сэкономить на еде без ущерба для здоровья

Продукты питание - этот аспект бюджета ежемесячно "съедает" сумасшедшие суммы. "Рамблер" расскажет, как грамотно экономить на еде и сохранить здоровье.

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Выделите сумму

Первый шаг к экономии на еде - определение бюджета. Выделите определенную сумму, которую вы готовы потратить на питание. Например, предположим, что вы решили выделить 30 тысяч рублей на месяц. Разделите эту сумму на количество дней в месяце - в среднем 30. Получится примерно 1000 рублей в день. Этот метод позволяет четко контролировать расходы и избегать перерасходов.

Обращайте внимание на акции

Современные супермаркеты часто предлагают акции и скидки на различные продукты. Отслеживайте эти предложения на официальных сайтах магазинов или в специальных приложениях. При необходимости, разделите свою продуктовую корзину на несколько частей и закупитесь в разных магазинах. Это позволит использовать акции максимально эффективно.

Участвуйте в программах лояльности

Многие магазины предлагают программы лояльности, которые позволяют накапливать бонусные баллы и получать скидки. Выберите те программы, которые соответствуют вашим потребностям. Это позволит сэкономить значительные суммы в будущем.

Не выкидывайте деньги в помойку

Избегайте лишних покупок, которые в итоге могут оказаться на помойке. Перед покупкой обдумайте, действительно ли вам нужен данный продукт, и сколько вы его сможете потребить до истечения срока годности. Такой подход поможет избежать перерасходов и минимизировать потери.

Составляйте списки

Прежде чем отправиться в магазин, составьте список продуктов, которые вам действительно нужны. Это поможет избежать соблазна покупать лишние товары. Проведите ревизию полок и холодильника, определите, какие продукты действительно необходимы, и следуйте списку.