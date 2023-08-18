Какие продукты нельзя есть с молоком

Молоко – это универсальный продукт, который часто используется в различных кулинарных рецептах. Однако, несмотря на его пользу, существуют некоторые продукты, которые не рекомендуется употреблять вместе с молоком. Почему? Давайте разберемся.

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Рыба

В некоторых восточных традициях считается, что сочетание молока и рыбы может вызвать кожные проблемы, такие как витилиго. Однако научных доказательств этому мало. Но стоит отметить, что сочетание молока и рыбы может вызвать тяжесть в желудке, так как оба продукта требуют разного времени для переваривания.

Соленые продукты

Соленые продукты, такие как соленые орехи или сыры, могут усилить отталкивающий вкус молока. Кроме того, это сочетание может вызвать обезвоживание.

Мясо

Мясо и молоко – это два белковых продукта, которые требуют много времени для переваривания. Их одновременное употребление может вызвать перегрузку желудка и привести к расстройству пищеварения.

Овощи

Некоторые овощи, такие как огурцы, брокколи и шпинат, могут вызвать вздутие и газы, если употреблять их с молоком. Это связано с тем, что они требуют разного времени для переваривания.

Фрукты