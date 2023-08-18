Можно ли есть сыроежки сырыми

Сыроежка — один из самых распространенных грибов в России. Знающие грибники относят их к наполовину сорным грибам, потому что не все виды сыроежек считаются съедобными, да и сами грибы не отличаются выдающимися вкусовыми качествами. Одной из загадок, связанных с ними является название - неужели их можно есть в сыром виде? Давайте разберемся.

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Обманчивое название

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Сыроежки, или грибы рода Russula, являются шляпочными грибами из группы пластинчатых. В мире насчитывается около 275 видов сыроежек, 60 из которых можно найти в России. название не должно вводить в заблуждение — сырыми сыроежки в пищу точно не годятся. более того, не все виды сыроежек съедобные. Среди них встречаются как просто несъедобные, так и ядовитые. Шляпка большинства сыроежек окрашена ярко, мякоть белая и ломкая, а ножка полая.

Но почему гриб называется «сыроежка»? Существует несколько версий. По одной из них, гриб получил свое название благодаря своей быстрой готовности к употреблению. Его можно есть уже через сутки после засолки. Другая версия связана с тем, что слово «сыроежка» означает «есть сырость», то есть гриб любит и растет в сырой местности.

Условно-съедобные

Большинство видов сыроежек съедобные или условно съедобные, но в сыром виде они имеют горький привкус, который исчезает после вымачивания и термической обработки. Однако некоторые виды отличаются жгучей едкой мякотью и считаются несъедобными. Они могут вызвать раздражение слизистой оболочки и желудочно-кишечное расстройство. Один из таких представителей так и называется — сыроежка жгуче-едкая (Russula emetica). В сыром виде она несъедобна, но не так опасна, как описывается в старых руководствах по грибам. Симптомы отравления этими грибами включают тошноту, диарею, рвоту и желудочные колики. Однако термическая обработка (кипячение в течение 15-20 минут) надежно устраняет их токсичность и делает их пригодными для кулинарной обработки.

Опасные двойники