Названы польза и вред дыни для организма

Сладость, которая не содержит много калорий, — за это дыню любят очень многие. Плоды бахчевой культуры семейства тыквенных, к которым принадлежит дыня, содержат большое количество питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Поэтому этот сладкий плод незаменим для меню здорового питания.

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«Лента.ру» выяснила, чем полезна дыня и какие у нее есть противопоказания, а также как выбрать самый вкусный и спелый плод.

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Что такое дыня?

Дыня — это плод бахчевой культуры семейства тыквенных, который растет в теплом и влажном климате. Период ее созревания может занять от двух до шести месяцев в зависимости от сорта. Многочисленные сорта дыни также различаются по цвету, размерам, форме и, конечно, вкусовым качествам. Однако полезные свойства дыни практически не отличаются для всех сортов и разновидностей.

Анна Кривошеева, врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте в беседе с «Лентой.ру» отметила, что дыня в значительной степени состоит из воды и в ней довольно мало калорий, что делает ее отличным вариантом десерта для тех, кто следит за фигурой.

45-60 калорий содержит одна средняя порция дыни — около 200 граммов

Кроме того, в одной порции дыни содержится 106 процентов от суточной нормы витамина А и 95 процентов от нормы витамина С. Это также хороший источник калия и фолиевой кислоты. Кроме того, в дыне содержатся витамины группы В, очень важные для поддержания метаболизма. Они имеют большое значение для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

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Пищевая ценность дыни на порцию (примерно 200 граммов):

белки — 1 грамм;

углеводы — 16 граммов;

клетчатка — 1,4 грамма.

Чем дыня полезна для здоровья?

Поддержание нормального артериального давления

Анна Кривошеева отметила, что в целом диета, богатая фруктами и овощами, снижает риски развития артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Так как дыня содержит мало натрия и богата калием, она помогает поддерживать уровень артериального давления в норме.

Профилактика обезвоживания

Гидратация, или увлажнение, — важнейший процесс в организме. Помимо воды, для эффективной гидратации нужны также электролиты — минералы, растворенные в воде или других жидкостях внутренних органов, которые несут электрический заряд.

Дыня примерно на 90 процентов состоит из воды и содержит электролиты, такие как калий, магний, натрий и кальций. Эта комбинация жидкости и питательных веществ делает дыню отличным вариантом перекуса после тренировки или во время болезни, когда организму требуется больше воды.

Продление молодости кожи

Благодаря высокому содержанию витамина С, который важен для синтеза коллагена, дыня благотворно влияет на состояние кожи. Коллаген — это основной структурный белок, который жизненно важен для восстановления и поддержания тканей всего организма. Кроме того, поскольку витамин С является мощным антиоксидантом, он помогает замедлить процессы старения, а еще снижает выработку меланина и разрушает темный пигмент в верхних слоях кожи, предотвращая появление пигментных пятен.

Укрепление иммунитета

Аскорбиновая кислота, одна из форм витамина С, которая содержится в дыне в большом количестве, активно поддерживает иммунную функцию, а также повышает устойчивость организма к стрессу.

Поддержание нормального пищеварения

Дыня содержит клетчатку, улучшающую работу желудочно-кишечного тракта. Адекватное потребление пищевых волокон сахара в крови, способствует правильной работе ЖКТ и росту здоровых кишечных бактерий. Очень полезно для тех, кто страдает от запоров.

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Поддержание зрения и общего здоровья глаз

Дыня содержит два мощных антиоксиданта: лютеин и зеаксантин. Эти соединения каротиноидов блокируют негативное воздействие свободных радикалов, которые повреждают сетчатку глаза, что приводит к ухудшению зрения.

Какие еще полезные вещества содержит дыня: Кремний — этот микроэлемент необходим для всех тканей и органов. Достаточное употребление кремния положительно влияет на состояние кожи, предотвращает воспалительные процессы, нормализует сон и психологическое состояние.

— этот микроэлемент необходим для всех тканей и органов. Достаточное употребление кремния положительно влияет на состояние кожи, предотвращает воспалительные процессы, нормализует сон и психологическое состояние. Фолиевая кислота — поддерживает иммунитет, способствует образованию новых клеток крови и очень полезна беременным женщинам для профилактики анемии и нормального развития плода.

— поддерживает иммунитет, способствует образованию новых клеток крови и очень полезна беременным женщинам для профилактики анемии и нормального развития плода. Бета-каротин — растительный пигмент, придающий содержащим его овощам и фруктам оранжевый цвет. Это мощнейший естественный антиоксидант, замедляющий старение и воспалительные процессы. Дыня занимает первое место по количеству этого пигмента среди всех бахчевых культур.

— растительный пигмент, придающий содержащим его овощам и фруктам оранжевый цвет. Это мощнейший естественный антиоксидант, замедляющий старение и воспалительные процессы. Дыня занимает первое место по количеству этого пигмента среди всех бахчевых культур. Кобальт — минерал, полезный для поддержания работы нервной системы и нормального обмена веществ.

Какие есть противопоказания к употреблению дыни?

Хотя дыня, несомненно, вкусна и богата питательными веществами, важно знать о некоторых побочных эффектах и противопоказаниях к употреблению этого продукта, предупреждает Анна Кривошеева.

Проблемы с пищеварением

Как и другие фрукты с высоким содержанием клетчатки, употребление слишком большого количества дыни может вызвать у некоторых людей дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, поскольку может начаться процесс брожения.

При переедании дыней возможно вздутие живота, газообразование или диарея. Пациентам с синдромом раздраженного кишечника, язвенной болезнью, колитом и болезнью Крона лучше вообще не есть дыню или свести ее употребление к минимуму.

Аллергическая реакция

Нельзя сказать, что индивидуальная непереносимость дыни и аллергическая реакция на нее очень распространены, но все же встречаются несколько чаще, чем на большинство других плодов, отметила Кривошеева.

Сколько дыни можно есть?

Диетолог Ирина Писарева советует есть не более 0,5 килограмма дыни в сутки, причем это количество следует разделить на несколько порций в течение дня. Такое количество будет безопасно для взрослого человека. Школьнику можно съедать до 100 граммов дыни в день. Давать дыню ребенку стоит с двух-трех лет, но не более 20-30 граммов и необходимо смотреть, как дыня усваивается, нет ли аллергической реакции.

Как выбрать хорошую дыню и правильно ее хранить?

Эксперт добавила, что большинство здоровых людей могут употреблять умеренное количество дыни, не испытывая побочных эффектов. Главное — выбрать свежий и спелый плод. Для этого врач привела несколько рекомендаций.

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Как выбирать дыню? Оцените запах — созревшая дыня имеет ярко выраженный приятный аромат. Отсутствие такого запаха означает, что она еще не созрела. Оцените мягкость плода на ощупь — если дыня слишком твердая, значит, она неспелая, слишком мягкая — перезрела. Осмотрите кожуру — при наличии трещин, несвойственных плоду пятен или вмятин покупать дыню не стоит. Такой плод явно уже потерял свежесть. Обратите внимание на разрез — у спелой дыни семена должны легко отделяться от мякоти.

Также эксперт рекомендует никогда не покупать бахчевые, в том числе и дыни, на развалах вблизи проезжей части — такие плоды впитали в себя вредные вещества выхлопных газов и наверняка покрылись дорожной пылью.

Кроме того, никогда не соглашайтесь на предложения продавцов попробовать отрезанный кусочек при покупке. Перед тем как разрезать, дыню нужно хорошенько вымыть. На кожуре могут остаться всевозможные болезнетворные микроорганизмы, которые при разрезе попадут внутрь плода — сладкая влажная среда будет способствовать активному размножению. Употребление плохо промытой дыни может стать причиной различных инфекционных заболеваний.