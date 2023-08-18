Как готовить макароны и картофель, чтобы не поправляться
Тренер Ник Митчелл и диетолог Меган Хилберт уверены, что необязательно отказываться от углеводов, чтобы похудеть. Лишние калории легко можно убрать, если изменить способ приготовления пасты или картофеля. Просто подавайте такие блюда не горячими, а комнатной температуры.
Продукты с более низким гликемическим индексом могут помочь вам сбросить вес, потому что благодаря им вы дольше чувствуете себя сытым. Они также могут остановить резкий подъём и падение уровня сахара в крови.
Поэтому не стоит демонизировать все углеводы.
С годами углеводы получили дурную славу, но они важны для множества функций организма, таких как обеспечение быстрым источником энергии для тренировок, подпитка мозга, на долю которого приходится 20% наших энергетических потребностей, и питание клеток организма, чтобы мы могли продолжать работать.
Конечно, не стоит налегать на чипсы и сладости, но крупы и крахмалистые овощи при правильном приготовлении могут стать основой рациона для снижения веса.