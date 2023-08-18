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Рецепт домашних блинчиков на молоке

Нет ничего лучше, чем начать день с ароматных и вкусных блинчиков. Этот классический рецепт блинчиков на молоке подарит вам и вашим близким вкусный завтрак и наполнит дом аппетитным ароматом.

Рецепт домашних блинчиков на молоке
© Unsplash

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан муки
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 столовая ложка растительного масла

Пошаговый рецепт

  1. Взбить яйца с сахаром и солью до однородности.
  2. Добавить теплое молоко и растительное масло.
  3. Понемногу добавлять муку, аккуратно помешивая, чтобы избавиться от комочков. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
  4. Хорошо разогреть масло на сковороде.
  5. Выложить примерно 1/4 стакана теста на сковороду и жарить блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Когда на поверхности блинчика начнут появляться дырочки, переверните его на другую сторону с помощью деревянной или пластиковой лопатки.
  7. Подавайте получившиеся блинчики со сметаной, вареньем, медом или другой начинкой по своему вкусу.

Полезные советы

  • Выливать тесто на сковородку удобнее всего обычным половником.
  • Для более пышных блинчиков добавьте в тесто 1/2 чайной ложки разрыхлителя.
  • Если блинчики наоборот получаются слишком толстыми, то необходимо добавить в тесто еще немного молока.
  • Сковороду следует сильно разогреть – тогда блинчики не будут к ней прилипать. Лучше всего использовать сковороду с антипригарным покрытием.
  • Готовые блинчики можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней.
  • Если хотите, чтобы блинчики получились особенно нежными, можно заменить молоко на кефир или йогурт.
  • Добавьте немного ванильного сахара или цедру апельсина в тесто для аромата.
  • Не волнуйтесь, если первый блинчик обычно получается не таким красивым как остальные – это нормально. Есть даже такая поговорка – первый блин комом.

Подведем итог

Блинчики на молоке – это не только вкусный завтрак, но и замечательный способ создать теплую и дружескую атмосферу за обеденным столом. Вам не потребуется много времени, чтобы порадовать себя и своих близких этим простым и ароматным блюдом.