Рецепт домашних блинчиков на молоке
Нет ничего лучше, чем начать день с ароматных и вкусных блинчиков. Этот классический рецепт блинчиков на молоке подарит вам и вашим близким вкусный завтрак и наполнит дом аппетитным ароматом.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 1 стакан молока
- 1 стакан муки
- 1 чайная ложка сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 столовая ложка растительного масла
Пошаговый рецепт
- Взбить яйца с сахаром и солью до однородности.
- Добавить теплое молоко и растительное масло.
- Понемногу добавлять муку, аккуратно помешивая, чтобы избавиться от комочков. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
- Хорошо разогреть масло на сковороде.
- Выложить примерно 1/4 стакана теста на сковороду и жарить блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.
- Когда на поверхности блинчика начнут появляться дырочки, переверните его на другую сторону с помощью деревянной или пластиковой лопатки.
- Подавайте получившиеся блинчики со сметаной, вареньем, медом или другой начинкой по своему вкусу.
Полезные советы
- Выливать тесто на сковородку удобнее всего обычным половником.
- Для более пышных блинчиков добавьте в тесто 1/2 чайной ложки разрыхлителя.
- Если блинчики наоборот получаются слишком толстыми, то необходимо добавить в тесто еще немного молока.
- Сковороду следует сильно разогреть – тогда блинчики не будут к ней прилипать. Лучше всего использовать сковороду с антипригарным покрытием.
- Готовые блинчики можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней.
- Если хотите, чтобы блинчики получились особенно нежными, можно заменить молоко на кефир или йогурт.
- Добавьте немного ванильного сахара или цедру апельсина в тесто для аромата.
- Не волнуйтесь, если первый блинчик обычно получается не таким красивым как остальные – это нормально. Есть даже такая поговорка – первый блин комом.
Подведем итог
Блинчики на молоке – это не только вкусный завтрак, но и замечательный способ создать теплую и дружескую атмосферу за обеденным столом. Вам не потребуется много времени, чтобы порадовать себя и своих близких этим простым и ароматным блюдом.