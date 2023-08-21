Калина красная: как собирать, хранить и использовать

Совсем скоро начнется сезон сбора калины - в августе-октябре. "Рамблер" расскажет, как понять, когда ягода созрела и готова к сбору.

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Как понять, что калина созрела

Чтобы собрать вкусные и полезные ягоды калия, важно знать признаки ее развития. Время созревания может изменяться в зависимости от сортов и климатических условий, поэтому важно знать основные отличительные признаки:

ярко-красный цвет - это один из основных признаков созревания. Однако у разных сортов калины может быть разный оттенок,

зрелая калина становится более плотной и упругой на ощупь,

созревшие ягоды не должны иметь зеленый оттенок или пятен,

легко отделяются от веток без особых усилий.

Как собирать

Правильный сбор калины поможет сохранить ее вкус и использовать. Вот некоторые советы:

лучше всего собирать калину руками, осторожно отделяя ягоды от веток,

не торопитесь сорвать все ягоды сразу. Оставьте некоторые на выращивании для сохранения устойчивости,

постарайтесь не повредить ягоды при сборе, чтобы они лопнули.

Как хранить

После сбора калину нужно правильно хранить, чтобы она сохраняла свои вкусовые и питательные качества:

после сбора промойте ягоды в холодной воде и обсушите,

лучше всего хранить в холодильнике в пластиковых или стеклянных емкостях,

также можно заморозить калину. Для этого распределите ягоды на противне в один слой, заморозьте их, а затем переложите в пакеты или контейнеры.

Как использовать