Калина красная: как собирать, хранить и использовать
Совсем скоро начнется сезон сбора калины - в августе-октябре. "Рамблер" расскажет, как понять, когда ягода созрела и готова к сбору.
Как понять, что калина созрела
Чтобы собрать вкусные и полезные ягоды калия, важно знать признаки ее развития. Время созревания может изменяться в зависимости от сортов и климатических условий, поэтому важно знать основные отличительные признаки:
- ярко-красный цвет - это один из основных признаков созревания. Однако у разных сортов калины может быть разный оттенок,
- зрелая калина становится более плотной и упругой на ощупь,
- созревшие ягоды не должны иметь зеленый оттенок или пятен,
- легко отделяются от веток без особых усилий.
Как собирать
Правильный сбор калины поможет сохранить ее вкус и использовать. Вот некоторые советы:
- лучше всего собирать калину руками, осторожно отделяя ягоды от веток,
- не торопитесь сорвать все ягоды сразу. Оставьте некоторые на выращивании для сохранения устойчивости,
- постарайтесь не повредить ягоды при сборе, чтобы они лопнули.
Как хранить
После сбора калину нужно правильно хранить, чтобы она сохраняла свои вкусовые и питательные качества:
- после сбора промойте ягоды в холодной воде и обсушите,
- лучше всего хранить в холодильнике в пластиковых или стеклянных емкостях,
- также можно заморозить калину. Для этого распределите ягоды на противне в один слой, заморозьте их, а затем переложите в пакеты или контейнеры.
Как использовать
Калина - универсальный продукт, который можно использовать в повышенных значениях блюд и напитков:
- можно приготовить вкусное варенье или джем,
- компот - отличный способ вкуса ягод в зимний период,
- ароматный чай или настой,
- можно добавлять в выпечку, салаты, соусы и многие другие блюда.
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