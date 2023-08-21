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Калина красная: как собирать, хранить и использовать

Совсем скоро начнется сезон сбора калины - в августе-октябре. "Рамблер" расскажет, как понять, когда ягода созрела и готова к сбору.

Калина красная: как собирать, хранить и использовать
© unsplash.com

Как понять, что калина созрела

Чтобы собрать вкусные и полезные ягоды калия, важно знать признаки ее развития. Время созревания может изменяться в зависимости от сортов и климатических условий, поэтому важно знать основные отличительные признаки:

  • ярко-красный цвет - это один из основных признаков созревания. Однако у разных сортов калины может быть разный оттенок,
  • зрелая калина становится более плотной и упругой на ощупь,
  • созревшие ягоды не должны иметь зеленый оттенок или пятен,
  • легко отделяются от веток без особых усилий.

Как собирать

Правильный сбор калины поможет сохранить ее вкус и использовать. Вот некоторые советы:

  • лучше всего собирать калину руками, осторожно отделяя ягоды от веток,
  • не торопитесь сорвать все ягоды сразу. Оставьте некоторые на выращивании для сохранения устойчивости,
  • постарайтесь не повредить ягоды при сборе, чтобы они лопнули.

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Как хранить

После сбора калину нужно правильно хранить, чтобы она сохраняла свои вкусовые и питательные качества:

  • после сбора промойте ягоды в холодной воде и обсушите,
  • лучше всего хранить в холодильнике в пластиковых или стеклянных емкостях,
  • также можно заморозить калину. Для этого распределите ягоды на противне в один слой, заморозьте их, а затем переложите в пакеты или контейнеры.

Как использовать

Калина - универсальный продукт, который можно использовать в повышенных значениях блюд и напитков:
  • можно приготовить вкусное варенье или джем,
  • компот - отличный способ вкуса ягод в зимний период,
  • ароматный чай или настой,
  • можно добавлять в выпечку, салаты, соусы и многие другие блюда.
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