Когда лучше не есть кабачки

Нутрициолог Конина предупредила, что горький кабачок может спровоцировать диарею. Расстройством стула, а ещё тошнотой и рвотой проявляется отравление кукурбитацином, из-за которого у кабачков и появляется горьковатый привкус.

© Unsplash

Сколько этого вещества в кабачке, зависит от условий выращивания, а больше всего его содержится в семенах и кожуре. В любом случае горькие плоды лучше просто не есть.

Видео дня

Расстройством стула, а ещё тошнотой и рвотой проявляется отравление кукурбитацином, из-за которого у кабачков и появляется горьковатый привкус. Сколько этого вещества в кабачке, зависит от условий выращивания, а больше всего его содержится в семенах и кожуре. В любом случае горькие плоды лучше просто не есть.

Нутрициолог Наталья Конина порекомендовала есть кабачки, выращенные на своём огороде или купленные в проверенных местах, сообщило издание «Сиб.фм».

Так меньше риск, что вместе с овощем вы съедите пестициды и гербициды, которые используют при его выращивании. По словам врача, кабачки съедобны не только в приготовленном, но и в сыром виде. Однако это не распространяется на людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У них может случиться рецидив.

Польза кабачков

Плюсов у этого овоща предостаточно:

Малокалориен — 17 ккал на 100 г.

Клетчатка поддерживает в норме работу ЖКТ и предотвращает запоры.

Калий помогает поддерживать в норме уровень давления.

Магний укрепляет кости и мышцы.

Марганец способствует выработке важного для здоровья кожи коллагена.

Бета-каротин, витамины С и Е защищают клетки от повреждений и инфекций, снижают риск заболеть раком.

Витамины группы В улучшают зрение, укрепляют нервную систему, помогают в обмене веществ и борьбе со стрессом.

Понижают уровень холестерина и сахара в крови.

Оказывают мочегонное действие.

Что приготовить из кабачков

Тем, у кого нет заболеваний ЖКТ, диетолог Елена Евдокимова порекомендовала есть их в свежем виде — например, добавлять в салаты.

Ещё из кабачков можно сделать:

кабачковую лапшу (с помощью шинковки для моркови по-корейски), обжарив с оливковым маслом и помидорами;

тушить и запекать на углях;

добавлять в рагу;

мелко тёртый кабачок добавлять к фаршу при приготовлении котлет.

Как выбрать кабачки

Рекомендации по этому поводу дали в Роскачестве.

Плотность. Кабачок должен быть упругим и гладким, без видимых механических повреждений.

Размер. В слишком крупных плодах крупные косточки.

Плодоножка. Смотрите, чтобы она была сухой, без неприятного запаха и гнили.

Как хранить кабачки