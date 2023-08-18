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Когда лучше не есть кабачки

Нутрициолог Конина предупредила, что горький кабачок может спровоцировать диарею. Расстройством стула, а ещё тошнотой и рвотой проявляется отравление кукурбитацином, из-за которого у кабачков и появляется горьковатый привкус.

Когда лучше не есть кабачки
© Unsplash

Сколько этого вещества в кабачке, зависит от условий выращивания, а больше всего его содержится в семенах и кожуре. В любом случае горькие плоды лучше просто не есть.

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Расстройством стула, а ещё тошнотой и рвотой проявляется отравление кукурбитацином, из-за которого у кабачков и появляется горьковатый привкус. Сколько этого вещества в кабачке, зависит от условий выращивания, а больше всего его содержится в семенах и кожуре. В любом случае горькие плоды лучше просто не есть.

Нутрициолог Наталья Конина порекомендовала есть кабачки, выращенные на своём огороде или купленные в проверенных местах, сообщило издание «Сиб.фм».

Так меньше риск, что вместе с овощем вы съедите пестициды и гербициды, которые используют при его выращивании. По словам врача, кабачки съедобны не только в приготовленном, но и в сыром виде. Однако это не распространяется на людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У них может случиться рецидив.

Польза кабачков

Плюсов у этого овоща предостаточно:

  • Малокалориен — 17 ккал на 100 г.
  • Клетчатка поддерживает в норме работу ЖКТ и предотвращает запоры.
  • Калий помогает поддерживать в норме уровень давления.
  • Магний укрепляет кости и мышцы.
  • Марганец способствует выработке важного для здоровья кожи коллагена.
  • Бета-каротин, витамины С и Е защищают клетки от повреждений и инфекций, снижают риск заболеть раком.
  • Витамины группы В улучшают зрение, укрепляют нервную систему, помогают в обмене веществ и борьбе со стрессом.
  • Понижают уровень холестерина и сахара в крови.
  • Оказывают мочегонное действие.

Что приготовить из кабачков

Тем, у кого нет заболеваний ЖКТ, диетолог Елена Евдокимова порекомендовала есть их в свежем виде — например, добавлять в салаты.

Ещё из кабачков можно сделать:

  • кабачковую лапшу (с помощью шинковки для моркови по-корейски), обжарив с оливковым маслом и помидорами;
  • тушить и запекать на углях;
  • добавлять в рагу;
  • мелко тёртый кабачок добавлять к фаршу при приготовлении котлет.

Как выбрать кабачки

Рекомендации по этому поводу дали в Роскачестве.

  • Плотность. Кабачок должен быть упругим и гладким, без видимых механических повреждений.
  • Размер. В слишком крупных плодах крупные косточки.
  • Плодоножка. Смотрите, чтобы она была сухой, без неприятного запаха и гнили.

Как хранить кабачки

  • Если плоды хорошие, им подойдут условия и в холодильнике, и при комнатной температуре. Дольше всего пролежат сорта с тёмной толстой кожурой.
  • В холодильнике поместите каждый кабачок в отдельный бумажный пакет.
  • Не кладите их слишком близко к батарее и в места, где влажно и куда попадает солнце.
  • Не храните кабачки рядом с яблоками — так они быстрее испортятся.
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