Когда лучше не есть кабачки
Нутрициолог Конина предупредила, что горький кабачок может спровоцировать диарею. Расстройством стула, а ещё тошнотой и рвотой проявляется отравление кукурбитацином, из-за которого у кабачков и появляется горьковатый привкус.
Сколько этого вещества в кабачке, зависит от условий выращивания, а больше всего его содержится в семенах и кожуре. В любом случае горькие плоды лучше просто не есть.
Расстройством стула, а ещё тошнотой и рвотой проявляется отравление кукурбитацином, из-за которого у кабачков и появляется горьковатый привкус. Сколько этого вещества в кабачке, зависит от условий выращивания, а больше всего его содержится в семенах и кожуре. В любом случае горькие плоды лучше просто не есть.
Нутрициолог Наталья Конина порекомендовала есть кабачки, выращенные на своём огороде или купленные в проверенных местах, сообщило издание «Сиб.фм».
Так меньше риск, что вместе с овощем вы съедите пестициды и гербициды, которые используют при его выращивании. По словам врача, кабачки съедобны не только в приготовленном, но и в сыром виде. Однако это не распространяется на людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У них может случиться рецидив.
Польза кабачков
Плюсов у этого овоща предостаточно:
- Малокалориен — 17 ккал на 100 г.
- Клетчатка поддерживает в норме работу ЖКТ и предотвращает запоры.
- Калий помогает поддерживать в норме уровень давления.
- Магний укрепляет кости и мышцы.
- Марганец способствует выработке важного для здоровья кожи коллагена.
- Бета-каротин, витамины С и Е защищают клетки от повреждений и инфекций, снижают риск заболеть раком.
- Витамины группы В улучшают зрение, укрепляют нервную систему, помогают в обмене веществ и борьбе со стрессом.
- Понижают уровень холестерина и сахара в крови.
- Оказывают мочегонное действие.
Что приготовить из кабачков
Тем, у кого нет заболеваний ЖКТ, диетолог Елена Евдокимова порекомендовала есть их в свежем виде — например, добавлять в салаты.
Ещё из кабачков можно сделать:
- кабачковую лапшу (с помощью шинковки для моркови по-корейски), обжарив с оливковым маслом и помидорами;
- тушить и запекать на углях;
- добавлять в рагу;
- мелко тёртый кабачок добавлять к фаршу при приготовлении котлет.
Как выбрать кабачки
Рекомендации по этому поводу дали в Роскачестве.
- Плотность. Кабачок должен быть упругим и гладким, без видимых механических повреждений.
- Размер. В слишком крупных плодах крупные косточки.
- Плодоножка. Смотрите, чтобы она была сухой, без неприятного запаха и гнили.
Как хранить кабачки
- Если плоды хорошие, им подойдут условия и в холодильнике, и при комнатной температуре. Дольше всего пролежат сорта с тёмной толстой кожурой.
- В холодильнике поместите каждый кабачок в отдельный бумажный пакет.
- Не кладите их слишком близко к батарее и в места, где влажно и куда попадает солнце.
- Не храните кабачки рядом с яблоками — так они быстрее испортятся.