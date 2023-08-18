Диетолог рассказал о продуктах, содержащих опасные трансжиры

Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал о продуктах, которые содержат трансжиры, опасные для здоровья человека. Его слова передает издание Pravda.ru.

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По словам эксперта, трансжиры бывают нескольких видов: природные и искусственные. Природные можно обнаружить в мясе и молочных продуктах, тк они вырабатываются бактериями в кишечнике у жвачных животных.

«Важно понимать, что в молочных и животных продуктах, кроме трансжиров, содержатся еще и насыщенные животные жиры. Получаем мощное сочетание вредных канцерогенных веществ» — подметил диетолог.

Чрезмерное употребление этих продуктов и, соответственно, получение канцерогенных веществ организмом, ведет к развитию таких серьезных заболеваний, как диабет 2 типа, атеросклероз, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Доктор отметил, что самое большое количество трансжиров наблюдается в фастфуде и его употребление крайне опасно для здоровья.