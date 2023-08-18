Послужат афродизиаком и не дадут захмелеть: всё о пользе улиток

Роспотребнадзор: в улитках почти нет холестерина. Многие россияне скептически относятся к такому блюду высокой кухни, как улитки. Им подавай мясо в привычном смысле этого слово. Ну или хотя бы рыбу с традиционными морепродуктами. И вот зря — улитки не только вкусные, но ещё и очень полезные. Некоторые ценные свойства даже могут вас удивить.

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Как готовить улиток

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Съедобные улитки бывают разные и поэтому везде их готовят по-своему — блюд из них множество. Известно, что самые ярые любители этого деликатеса — французы. Они съедают аж 30 000 т в год. Итальянцы тоже не прочь полакомиться улитками — они добавляют их в супы, салаты и специальный соус для пасты. В Испании улитки едят с острым перцем и запивают пивом.

В Роспотребнадзоре добавили, что готовить можно:

сухопутных,

морских,

садовых,

пресноводных моллюсков.

Кстати, из яиц сухопутных улиток на фермах делают деликатесную белую икру. Её подают как закуску к игристым винам и иногда добавляют в супы и другие блюда.

Чем полезны улитки

В ведомстве отметили, что деликатесом улитки стали не просто так — в них много всего полезного. Например:

холин;

витамины - А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, К и РР;

минералы - калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, никель, фосфор и натрий.

При таком богатом составе в моллюсках почти нет холестерина.

А ещё в улитках 16% легкоусваиваемого белка и всего 2–3% жира. Так что улиток можно вполне себе считать диетическим продуктом: всего 90 ккал на 100 г. Кстати, противопоказаний тоже почти нет — только аллергия на морепродукты.

Более того, этот деликатес пойдёт на пользу при болезнях ЖКТ, незаменим при праздничных застольях (абсорбирует алкоголь) и действует как афродизиак.

Каких улиток не стоит есть

При всей пользе улиток те, что вы наберёте в природе (ну а вдруг), в пищу не годятся. В них могут находится возбудители опасных болезней. Так что если вам захотелось красивой жизни, отправляйтесь в магазин. Там моллюски будут и в свежем, и в замороженном, и в маринованном виде.

Иначе вы рискуете не только получить невкусных улиток, но ещё и отравиться, предупредили в Роспотребнадзоре.

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