Послужат афродизиаком и не дадут захмелеть: всё о пользе улиток
Роспотребнадзор: в улитках почти нет холестерина. Многие россияне скептически относятся к такому блюду высокой кухни, как улитки. Им подавай мясо в привычном смысле этого слово. Ну или хотя бы рыбу с традиционными морепродуктами. И вот зря — улитки не только вкусные, но ещё и очень полезные. Некоторые ценные свойства даже могут вас удивить.
Как готовить улиток
Съедобные улитки бывают разные и поэтому везде их готовят по-своему — блюд из них множество. Известно, что самые ярые любители этого деликатеса — французы. Они съедают аж 30 000 т в год. Итальянцы тоже не прочь полакомиться улитками — они добавляют их в супы, салаты и специальный соус для пасты. В Испании улитки едят с острым перцем и запивают пивом.
В Роспотребнадзоре добавили, что готовить можно:
- сухопутных,
- морских,
- садовых,
- пресноводных моллюсков.
Кстати, из яиц сухопутных улиток на фермах делают деликатесную белую икру. Её подают как закуску к игристым винам и иногда добавляют в супы и другие блюда.
Чем полезны улитки
В ведомстве отметили, что деликатесом улитки стали не просто так — в них много всего полезного. Например:
- холин;
- витамины - А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, К и РР;
- минералы - калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, никель, фосфор и натрий.
При таком богатом составе в моллюсках почти нет холестерина.
А ещё в улитках 16% легкоусваиваемого белка и всего 2–3% жира. Так что улиток можно вполне себе считать диетическим продуктом: всего 90 ккал на 100 г. Кстати, противопоказаний тоже почти нет — только аллергия на морепродукты.
Более того, этот деликатес пойдёт на пользу при болезнях ЖКТ, незаменим при праздничных застольях (абсорбирует алкоголь) и действует как афродизиак.
Каких улиток не стоит есть
При всей пользе улиток те, что вы наберёте в природе (ну а вдруг), в пищу не годятся. В них могут находится возбудители опасных болезней. Так что если вам захотелось красивой жизни, отправляйтесь в магазин. Там моллюски будут и в свежем, и в замороженном, и в маринованном виде.
Иначе вы рискуете не только получить невкусных улиток, но ещё и отравиться, предупредили в Роспотребнадзоре.
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