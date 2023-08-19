Пикантный крем-суп из цветной капусты
Цветная капуста — идеальный овощ, из которого можно приготовить много интересных блюд. Она сгодится в суп, в рагу, в салат, в качестве гарнира в виде пюре и много куда еще.
Предлагаем приготовить крем-суп из фиолетовой капусты, если вы не найдете именно такую, обычная цветная тоже подойдет.
Ингредиенты:
- средний кочан фиолетовой цветной капусты ~ 1кг
- 1/2 краснокочанной капусты ~ 500г
- 5 см корня имбиря ~ 40г
- 3 крупных зубчика чеснока
- 800 мл бульона (овощной или куриный)
- 250 г кокосового крема
- сок лимона
- оливковое масло
- специи: 2 ч. л. карри с горкой, листья карри, перец чили по вкусу и перечная смесь, лимонный перец, соль.
Процесс приготовления:
- Сначала запекаем овощи.
- Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и пропорционально нарезать кочанную.
- Чеснок раздавить тыльной стороной ножа, грубо нарезать.
- Имбирь очистить и нарезать ломтиками вдоль волокон.
- Заправить оливковым маслом, чтобы покрыло кусочки тонким слоем.
- Запекать при 210°С 25-30 минут.
- В ложке оливкового масла разогреть листья карри, добавить порошок карри и залить бульоном, нагреть.
- Карри также можно вмешать и запекать вместе с капустой, если нет листьев.
- В блендере соединить овощи, бульон и кокосовый крем. Пробить и в конце добавить сок лимона, около 1/4, но пробуйте, лимоны разные, поэтому по балансу лимон должен слегка внести свежий оттенок в суп.
- Подавайте теплым с гренками.