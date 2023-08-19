$93.40-0.34101.48-0.70

Пикантный крем-суп из цветной капусты

Цветная капуста — идеальный овощ, из которого можно приготовить много интересных блюд. Она сгодится в суп, в рагу, в салат, в качестве гарнира в виде пюре и много куда еще.

Пикантный крем-суп из цветной капусты
© Eva.ru

Предлагаем приготовить крем-суп из фиолетовой капусты, если вы не найдете именно такую, обычная цветная тоже подойдет.

Ингредиенты:

  • средний кочан фиолетовой цветной капусты ~ 1кг
  • 1/2 краснокочанной капусты ~ 500г
  • 5 см корня имбиря ~ 40г
  • 3 крупных зубчика чеснока
  • 800 мл бульона (овощной или куриный)
  • 250 г кокосового крема
  • сок лимона
  • оливковое масло
  • специи: 2 ч. л. карри с горкой, листья карри, перец чили по вкусу и перечная смесь, лимонный перец, соль.

Процесс приготовления:

  1. Сначала запекаем овощи.
  2. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и пропорционально нарезать кочанную.
  3. Чеснок раздавить тыльной стороной ножа, грубо нарезать.
  4. Имбирь очистить и нарезать ломтиками вдоль волокон.
  5. Заправить оливковым маслом, чтобы покрыло кусочки тонким слоем.
  6. Запекать при 210°С 25-30 минут.
  7. В ложке оливкового масла разогреть листья карри, добавить порошок карри и залить бульоном, нагреть.
  8. Карри также можно вмешать и запекать вместе с капустой, если нет листьев.
  9. В блендере соединить овощи, бульон и кокосовый крем. Пробить и в конце добавить сок лимона, около 1/4, но пробуйте, лимоны разные, поэтому по балансу лимон должен слегка внести свежий оттенок в суп.
  10. Подавайте теплым с гренками.