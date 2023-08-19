Чем полезны груши

Роспотребнадзор: варёные груши из компота полезны при запоре.

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Получается, выступают в роли натурального слабительного. При этом грушевый компот помогает и при других неприятностях. У этого сладкого напитка своя магия — он полезен и здоровым людям, и тем, кто страдает расстройствами кишечника, а также окажется кстати при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. А из самих груш (не тех, что попали в компот) ещё делают варенье, джем, цукаты и даже солят их.

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Польза груш

витамины: А, С, Е, Н, К, РР, группы В;

макроэлементы: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера. Один только калий играет важную роль при нарушениях сердечной деятельности, бессоннице, повышенном уровне холестерина в крови;

микроэлементы: железо, цинк, йод и т. д.;

органические кислоты улучшают пищеварение, обмен веществ, стимулируют деятельность почек и печени;

эфирные масла повышают защитные силы организма, оказывают противовоспалительное действие;

флавоноиды;

фитонциды;

и так далее… Список важных организму человека веществ в этом фрукте весьма внушительный:

Груши при анемии

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что груши полезны при анемии, то есть недостаточном уровне гемоглобина, и порекомендовали такой десерт:

возьмите крупные спелые плоды;

разомните;

добавьте ложку мёда.

Груши при запоре

Наладить работу желудочно-кишечного тракта и распрощаться с запором помогут варёные груши из компота. Достаточно съесть несколько штучек. Полезен, конечно, и сам компот: в нём содержатся вещества с вяжущим эффектом — танины, а это просто радость при расстройствах кишечника, особенно у детей. Плюс компот хорош при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.

Груши при похудении

Грушу смело можно считать диетическим продуктом — в 100 г содержится всего 40 ккал.

Интересное о грушах

Специалисты Роспотребнадзора собрали любопытные факты об этом фрукте.

В мире есть более 1000 сортов груши, при этом ещё и появляются новые.

Этот фрукт упоминается ещё в древних китайских текстах.

В России считали, что груши обладают целительными свойствами.

Долгое время груши было не принято есть сырыми.

Польза сезонных продуктов

Ранее врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала «Секрету фирмы» о пользе сезонных фруктов и овощей не только для здоровья, но и для кошелька.