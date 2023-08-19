Чем полезны груши
Роспотребнадзор: варёные груши из компота полезны при запоре.
Получается, выступают в роли натурального слабительного. При этом грушевый компот помогает и при других неприятностях. У этого сладкого напитка своя магия — он полезен и здоровым людям, и тем, кто страдает расстройствами кишечника, а также окажется кстати при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. А из самих груш (не тех, что попали в компот) ещё делают варенье, джем, цукаты и даже солят их.
Польза груш
- витамины: А, С, Е, Н, К, РР, группы В;
- макроэлементы: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера. Один только калий играет важную роль при нарушениях сердечной деятельности, бессоннице, повышенном уровне холестерина в крови;
- микроэлементы: железо, цинк, йод и т. д.;
- органические кислоты улучшают пищеварение, обмен веществ, стимулируют деятельность почек и печени;
- эфирные масла повышают защитные силы организма, оказывают противовоспалительное действие;
- флавоноиды;
- фитонциды;
- и так далее…
Груши при анемии
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что груши полезны при анемии, то есть недостаточном уровне гемоглобина, и порекомендовали такой десерт:
- возьмите крупные спелые плоды;
- разомните;
- добавьте ложку мёда.
Груши при запоре
Наладить работу желудочно-кишечного тракта и распрощаться с запором помогут варёные груши из компота. Достаточно съесть несколько штучек. Полезен, конечно, и сам компот: в нём содержатся вещества с вяжущим эффектом — танины, а это просто радость при расстройствах кишечника, особенно у детей. Плюс компот хорош при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей.
Груши при похудении
Грушу смело можно считать диетическим продуктом — в 100 г содержится всего 40 ккал.
Интересное о грушах
Специалисты Роспотребнадзора собрали любопытные факты об этом фрукте.
- В мире есть более 1000 сортов груши, при этом ещё и появляются новые.
- Этот фрукт упоминается ещё в древних китайских текстах.
- В России считали, что груши обладают целительными свойствами.
- Долгое время груши было не принято есть сырыми.
Польза сезонных продуктов
Ранее врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала «Секрету фирмы» о пользе сезонных фруктов и овощей не только для здоровья, но и для кошелька.
- Обеспечат организм витаминами. И это не просто слова: пользы в только что снятых фруктах, ягодах и овощах действительно больше, чем в тех, которые долго хранились.
- Они вкуснее, так как срывают их уже созревшими.
- При таком ассортименте легко разнообразить свой рацион. К примеру, в августе поспевают картофель, огурцы, помидоры, морковь, кабачки, цветная капуста, болгарский перец, брокколи, арбузы, дыни, сливы, персики, абрикосы, нектарины, крыжовник и облепиха.
- Можно сделать различные заготовки на зиму.
- Сезонные фрукты, овощи и ягоды стоят дешевле — экономия, как-никак.