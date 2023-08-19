Русские продукты, незаслуженно забытые ресторанами
В российских ресторанах редко можно встретить национальные блюда с репой, одуванчиками, щаницей и черной редькой, однако они очень популярны среди россиян. Об этом рассказал шеф-повар ресторана русской кухни «Матрешка» Влад Пискунов.
— Вроде бы в каждом овощном отделе магазина продается, а вот рестораны ее практически не используют. Мы репу квасим, как тысячи лет наши предки. И делаем с ней щи. Она дополняет вкусовую гамму, — пояснил он.
К примеру, гражданам очень нравятся костромские щи со щаницей. Также шеф-повар рассказал о популярности крапивы: по его словам, из нее делают чипсы и зеленые щи, передает РИА Новости.