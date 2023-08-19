4 рецепта нежных и ароматных пирогов с яблоками
Сегодня отмечается Яблочный Спас — день, когда собирают урожай, а лето медленно переходит в осень.
Самое время опробовать новые рецепты яблочных пирогов, особенно если урожай яблок в этом году у вас задался.
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Дрожжевой пирог с яблоками и мятой
Eva.ru
Ингредиенты:
Для пирога:
- Мука — 300 г
- Яблоки — 400 г (2 шт)
- Молоко — 120 мл
- Сахар — 100 г
- Масло сливочное — 60 г + для смазывания формы
- Дрожжи прессованные — 15 г или 1/2 ч.л. сухих.
- Соль — 1 щепотка
- Яйцо — 1 шт
Для подачи (по желанию):
- Сахарная пудра — по вкусу
- Мята свежая — по вкусу
Процесс приготовления:
- В глубокой миске соедините теплое молоко, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. муки и дрожжи. Венчиком перемешайте опару до однородности и оставьте в теплом месте на 15-20 минут.
- В подошедшую опару добавьте мягкое сливочное масло, сахар, яйцо и соль. Понемногу подсыпая просеянную муку, замесите тесто. Переложите тесто в миску и накройте пленкой или полотенцем. Оставьте подходить в теплом месте на 40-60 минут.
- Яблоки очистите, разрежьте пополам и удалите сердцевину, нарежьте тонкими пластинками (толщиной около 2 мм).
- Разделите тесто на две части, обомните (выпустите воздух). Каждую часть теста по очереди раскатайте в тонкий пласт толщиной 2,5-3 мм.
- Обычным ножом или для пиццы разрежьте пласт теста на полоски шириной 3-4 см произвольной длины.
- Включите духовку для разогрева до 180 градусов. Разъемную форму застелите пергаментом, стенки формы смажьте сливочным маслом. Выложите и закрепите вдоль бортика формы 1-2 полоски теста (в один слой).
- Ломтики яблок установите немного внахлест округлым краем вверх рядом с полоской теста (вдоль бортика формы). Чередуйте тесто с яблоками, пока не заполните форму. В центр формы можно установить кусочек теста свернутый рулетом.
- Смажьте пирог яичным желтком или сливками при помощи кулинарной силиконовой кисти. Дайте пирогу подойти в теплом месте 15-20 минут.
- Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 25-30 минут.
Яблочный пирог с миндальной мукой
Eva.ru
Ингредиенты:
Для теста:
- 350 г муки (300 пшеничной и 50 миндальной)
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 60 г сахара
- Ваниль
- 1 яйцо
- 3 ст.л. молока или воды
Для начинки:
- 500 г очищенных яблок
- 70 г сахара
- 30 г изюма
- 2 ст.л. крахмала
- 1 ч.л. корицы
Процесс приготовления:
- Масло взбить до побеления с сахаром. Добавить яйцо, ваниль, взбить. Добавить молоко или воду.
- Просеять в смесь муку с разрыхлителем, замесить тесто. Сначала лопаткой, потом на столе руками. Отделить примерно 1/4 часть теста для украшения, завернуть в пленку, убрать в холодильник.
- Распределить по смазанной маслом форме (диаметр 24 см). Убрать в холодильник, пока готовим начинку.
- Яблоки натереть на терке, смешать с остальными ингредиентами. Выложить начинку на основу. Украсить оставшимся тестом.
- Выпекать при 180 градусах 40 минут. Вынуть из духовки, дать остыть, затем аккуратно извлечь из формы.
- Подавать можно с шариком мороженого.
Яблочный пирог с изюмом
Eva.ru
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 150 г
- Сливочное масло растопленное — 50 г
- Сливки 20% — 130 мл
- Мука пшеничная — 200 г
- Разрыхлитель —6 г
- Соль — щепотка
- Яблоки — 4-5 шт
- Изюм светлый —50 г
- Ванильный экстракт —1 ч.л
- Миндальные лепестки — по желанию
Процесс приготвления:
- Масло растопить. Отложить 2 ст.л сахара от общего количества и половину изюма.
- Яйца соединить с сахаром, щепоткой соли и очень хорошо взбить венчиком. Влить 1/2 растопленного масла, сливки и все хорошо перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и ввести к жидким ингредиентам. Все тщательно перемешать до получения однородной массы.
- Добавить ванильный экстракт, 1/2 изюма, перемешать и вылить тесто в смазанную сливочным маслом форму.
- Яблоки очистить, нарезать на половинки и затем на тонкие слайсы. Разложить половники яблок сверху на тесто. Присыпать оставшимся изюмом, сахаром, полить отложенным маслом и украсить миндальными лепестками.
- Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.
- Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
Морковный кекс с яблоками
Eva.ru
Ингредиенты:
- 75 г сливочного масла
- 3 небольших яйца
- 250 г сахара (или меньше по вкусу)
- 250 г моркови
- 150 г яблока
- 250 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. корицы
- 80 г грецких орехов
Процесс приготовления:
- Морковь натереть на мелкой терке, яблоко натереть на крупной терке. Грецкие орехи обжарить в духовке или на сухой сковородке, крупно порубить. Сливочное масло растопить и остудить. Яйца взбить с сахаром до пышности, влить сливочное масло, перемешать.
- Просеять в тесто муку с разрыхлителем и корицей, перемешать.
- Добавить в тесто натертую морковь, яблоко, орехи, перемешать. Выложить тесто в форму (30х10 см) для кекса с пергаментом и выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, около 50 минут, до сухой зубочистки, выходящей из центра кекса.