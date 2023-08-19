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4 рецепта нежных и ароматных пирогов с яблоками

Сегодня отмечается Яблочный Спас — день, когда собирают урожай, а лето медленно переходит в осень.

4 рецепта нежных и ароматных пирогов с яблоками
© Eva.ru

Самое время опробовать новые рецепты яблочных пирогов, особенно если урожай яблок в этом году у вас задался.

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Дрожжевой пирог с яблоками и мятой

Eva.ru

Ингредиенты:

Для пирога:

  • Мука — 300 г
  • Яблоки — 400 г (2 шт)
  • Молоко — 120 мл
  • Сахар — 100 г
  • Масло сливочное — 60 г + для смазывания формы
  • Дрожжи прессованные — 15 г или 1/2 ч.л. сухих.
  • Соль — 1 щепотка
  • Яйцо — 1 шт

Для подачи (по желанию):

  • Сахарная пудра — по вкусу
  • Мята свежая — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. В глубокой миске соедините теплое молоко, 1 ст.л. сахара, 1 ст.л. муки и дрожжи. Венчиком перемешайте опару до однородности и оставьте в теплом месте на 15-20 минут.
  2. В подошедшую опару добавьте мягкое сливочное масло, сахар, яйцо и соль. Понемногу подсыпая просеянную муку, замесите тесто. Переложите тесто в миску и накройте пленкой или полотенцем. Оставьте подходить в теплом месте на 40-60 минут.
  3. Яблоки очистите, разрежьте пополам и удалите сердцевину, нарежьте тонкими пластинками (толщиной около 2 мм).
  4. Разделите тесто на две части, обомните (выпустите воздух). Каждую часть теста по очереди раскатайте в тонкий пласт толщиной 2,5-3 мм.
  5. Обычным ножом или для пиццы разрежьте пласт теста на полоски шириной 3-4 см произвольной длины.
  6. Включите духовку для разогрева до 180 градусов. Разъемную форму застелите пергаментом, стенки формы смажьте сливочным маслом. Выложите и закрепите вдоль бортика формы 1-2 полоски теста (в один слой).
  7. Ломтики яблок установите немного внахлест округлым краем вверх рядом с полоской теста (вдоль бортика формы). Чередуйте тесто с яблоками, пока не заполните форму. В центр формы можно установить кусочек теста свернутый рулетом.
  8. Смажьте пирог яичным желтком или сливками при помощи кулинарной силиконовой кисти. Дайте пирогу подойти в теплом месте 15-20 минут.
  9. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 25-30 минут.

Яблочный пирог с миндальной мукой

Eva.ru

Ингредиенты:

Для теста:

  • 350 г муки (300 пшеничной и 50 миндальной)
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры
  • 60 г сахара
  • Ваниль
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. молока или воды

Для начинки:

  • 500 г очищенных яблок
  • 70 г сахара
  • 30 г изюма
  • 2 ст.л. крахмала
  • 1 ч.л. корицы

Процесс приготовления:

  1. Масло взбить до побеления с сахаром. Добавить яйцо, ваниль, взбить. Добавить молоко или воду.
  2. Просеять в смесь муку с разрыхлителем, замесить тесто. Сначала лопаткой, потом на столе руками. Отделить примерно 1/4 часть теста для украшения, завернуть в пленку, убрать в холодильник.
  3. Распределить по смазанной маслом форме (диаметр 24 см). Убрать в холодильник, пока готовим начинку.
  4. Яблоки натереть на терке, смешать с остальными ингредиентами. Выложить начинку на основу. Украсить оставшимся тестом.
  5. Выпекать при 180 градусах 40 минут. Вынуть из духовки, дать остыть, затем аккуратно извлечь из формы.
  6. Подавать можно с шариком мороженого.

Яблочный пирог с изюмом

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 150 г
  • Сливочное масло растопленное — 50 г
  • Сливки 20% — 130 мл
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Разрыхлитель —6 г
  • Соль — щепотка
  • Яблоки — 4-5 шт
  • Изюм светлый —50 г
  • Ванильный экстракт —1 ч.л
  • Миндальные лепестки — по желанию

Процесс приготвления:

  • Масло растопить. Отложить 2 ст.л сахара от общего количества и половину изюма.
  • Яйца соединить с сахаром, щепоткой соли и очень хорошо взбить венчиком. Влить 1/2 растопленного масла, сливки и все хорошо перемешать.
  • Муку просеять с разрыхлителем и ввести к жидким ингредиентам. Все тщательно перемешать до получения однородной массы.
  • Добавить ванильный экстракт, 1/2 изюма, перемешать и вылить тесто в смазанную сливочным маслом форму.
  • Яблоки очистить, нарезать на половинки и затем на тонкие слайсы. Разложить половники яблок сверху на тесто. Присыпать оставшимся изюмом, сахаром, полить отложенным маслом и украсить миндальными лепестками.
  • Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.
  • Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Морковный кекс с яблоками

Eva.ru

Ингредиенты:

  • 75 г сливочного масла
  • 3 небольших яйца
  • 250 г сахара (или меньше по вкусу)
  • 250 г моркови
  • 150 г яблока
  • 250 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. корицы
  • 80 г грецких орехов

Процесс приготовления:

  1. Морковь натереть на мелкой терке, яблоко натереть на крупной терке. Грецкие орехи обжарить в духовке или на сухой сковородке, крупно порубить. Сливочное масло растопить и остудить. Яйца взбить с сахаром до пышности, влить сливочное масло, перемешать.
  2. Просеять в тесто муку с разрыхлителем и корицей, перемешать.
  3. Добавить в тесто натертую морковь, яблоко, орехи, перемешать. Выложить тесто в форму (30х10 см) для кекса с пергаментом и выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, около 50 минут, до сухой зубочистки, выходящей из центра кекса.