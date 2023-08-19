Быстрые углеводы: польза и вред

Гастроэнтеролог Кашух рассказала о вреде и пользе быстрых углеводов
Углеводы являются основным источником энергии для клеток организма человека, поэтому полностью отказываться от них не рекомендуется. Доктор-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе и вреде продуктов, содержащих углеводы.
Продукты, богатые быстрыми углеводами, включают сахар, молоко, фрукты, выпечку, десерты, соки, мед и йогурты. Молекулярная структура этих веществ проста, поэтому они быстро перерабатываются организмом. Это приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, а затем к его падению, что заставляет людей снова хотеть есть.
Медицинские специалисты не рекомендуют употреблять быстрые углеводы в качестве перекуса из-за таких колебаний уровня сахара. Постоянные изменения сахара могут привести к развитию инсулинорезистентности и даже сахарного диабета 2 типа. Тем не менее, отказываться от быстрых углеводов полностью не стоит.
Они также содержатся в ряде полезных продуктов, таких как овощи, молоко и фрукты. Чтобы смягчить колебания уровня сахара, полезно употреблять пищу с высоким содержанием клетчатки, белка и полезных жиров. Екатерина Кашух отметила, что быстрые углеводы могут быть полезны при больших физических нагрузках, поскольку помогают быстро восстановить силы. Они отлично подходят для перекуса во время походов или после активных тренировок.