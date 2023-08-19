Быстрые углеводы: польза и вред

Углеводы являются основным источником энергии для клеток организма человека, поэтому полностью отказываться от них не рекомендуется. Доктор-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе и вреде продуктов, содержащих углеводы.

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Продукты, богатые быстрыми углеводами, включают сахар, молоко, фрукты, выпечку, десерты, соки, мед и йогурты. Молекулярная структура этих веществ проста, поэтому они быстро перерабатываются организмом. Это приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, а затем к его падению, что заставляет людей снова хотеть есть.

Медицинские специалисты не рекомендуют употреблять быстрые углеводы в качестве перекуса из-за таких колебаний уровня сахара. Постоянные изменения сахара могут привести к развитию инсулинорезистентности и даже сахарного диабета 2 типа. Тем не менее, отказываться от быстрых углеводов полностью не стоит.