Врач объяснила, сколько яблок можно съесть за день

Хотя яблоки и считаются одними из наиболее безопасных для употребления фруктов, все же следует знать меру. Об этом предупредила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Слова врача приводит RT.

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По словам специалиста, нормой для взрослого человека будет два больших или три яблока среднего размера в день. При этом она порекомендовала обращать внимание на сорт фрукта.

Красные яблоки более калорийные, хотя и более сладкие, отметила гастроэнтеролог. А кислые сорта необходимо употреблять с осторожностью людям с язвой желудка или кишечника, а также тем, кто страдает острым гастритом, поскольку плоды могут вызвать вздутие живота и боли.