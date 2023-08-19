Врач объяснила, сколько яблок можно съесть за день

Гастроэнтеролог Кашух объяснила, сколько яблок можно съесть за день
Хотя яблоки и считаются одними из наиболее безопасных для употребления фруктов, все же следует знать меру. Об этом предупредила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Слова врача приводит RT.
По словам специалиста, нормой для взрослого человека будет два больших или три яблока среднего размера в день. При этом она порекомендовала обращать внимание на сорт фрукта.
Красные яблоки более калорийные, хотя и более сладкие, отметила гастроэнтеролог. А кислые сорта необходимо употреблять с осторожностью людям с язвой желудка или кишечника, а также тем, кто страдает острым гастритом, поскольку плоды могут вызвать вздутие живота и боли.
Также Кашух посоветовала есть яблоки с кожурой, поскольку в ней содержится много клетчатки. Перед употреблением эксперт порекомендовала тщательно промыть плоды теплой водой и хорошо высушить с помощью полотенца.