Какой продукт ускоряет обмен веществ

Киноа: что за крупа, польза и вред для организма мужчин и женщин
Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или Квино́а, или Ки́нва (кечуа kinwa) — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым (часто заменяет в блюдах злаки), растение семейства амарантовых (семена того же семейства, что и свёкла, мангольд и шпинат), хлебная зерновая культура.
«Зёрна киноа напоминают гречку, но отличаются окраской. Так, по цвету она бывает трёх видов: бежевая, красная и чёрная. Её не стоит хранить в купленном пакете. Лучше поместить в стеклянную или керамическую банку с притёртой крышкой», - диетолог Юлия Мясоедова.
В чём польза киноа?
Суточная норма готового блюда составляет 100–200 г. Варёная киноа по вкусу похожа на неошелушённый рис.
100 г киноа содержат:
- калории — 143 ккал;
- белки — 5 г;
- жиры — 2,2 г;
- углеводы — 26,3 г;
- клетчатку — 2,8 г;
- железо — 3,54 мг;
- кальций — 24 мг;
- магний — 197 мг.
Гликемический индекс крупы считается низким и составляет 40–50 ГИ.
В целом, учитывая все характеристики киноа, можно назвать её диетической: в ней мало калорий, но много витаминов и полезных нутриентов.
Кому стоит включить в рацион
Киноа хорошо подходит для спортсменов из-за высокого содержания белка и беременным из-за её полезных свойств. Зёрна также не содержат глютена, что важно для людей, у которых диагностирована его непереносимость.
Основная польза продукта состоит в том, что это превосходный источник растительного цельного белка, при этом он отлично усваивается.
Многочисленные исследования показывают, что киноа содержит антиоксиданты, улучшает обмен веществ, а также полезна при сердечных заболеваниях. В продукте также есть железо, магний, витамин Е, фолиевая кислота, кверцетин, кемпферол (природный флавонол) и клетчатка.
Благодаря своему составу этот продукт прежде всего необходим для формирования здорового и крепкого организма, начиная от костей и заканчивая внутренними органами. Постоянное употребление помогает укрепить кости, а значит, избавиться от множества заболеваний, к примеру, артрита, что важно для пожилых людей.
Постоянное употребление киноа снижает уровень сахара, предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, защищает от анемии.
Специалисты рекомендуют использовать киноа для питания беременных и кормящих, но после консультации врача. При грудном кормлении рекомендуют вводить продукт в рацион с осторожностью, наблюдая за реакцией ребёнка.
Есть ли противопоказания
Как и любой другой продукт растительного происхождения, киноа может спровоцировать аллергическую реакцию. В состав крупы входят оксалаты и сапонины – вещества, которые способны вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, дисфункцию почек и усугубить подагру. Следует минимизировать её потребление и детям до двух-трёх лет.
Людям с камнями в почках лучше полностью исключить киноа из своего рациона.