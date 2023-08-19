Какой продукт ускоряет обмен веществ

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или Квино́а, или Ки́нва (кечуа kinwa) — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым (часто заменяет в блюдах злаки), растение семейства амарантовых (семена того же семейства, что и свёкла, мангольд и шпинат), хлебная зерновая культура.

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«Зёрна киноа напоминают гречку, но отличаются окраской. Так, по цвету она бывает трёх видов: бежевая, красная и чёрная. Её не стоит хранить в купленном пакете. Лучше поместить в стеклянную или керамическую банку с притёртой крышкой», - диетолог Юлия Мясоедова.

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В чём польза киноа?

Суточная норма готового блюда составляет 100–200 г. Варёная киноа по вкусу похожа на неошелушённый рис.

100 г киноа содержат:

калории — 143 ккал;

белки — 5 г;

жиры — 2,2 г;

углеводы — 26,3 г;

клетчатку — 2,8 г;

железо — 3,54 мг;

кальций — 24 мг;

магний — 197 мг.

Гликемический индекс крупы считается низким и составляет 40–50 ГИ.

В целом, учитывая все характеристики киноа, можно назвать её диетической: в ней мало калорий, но много витаминов и полезных нутриентов.

Кому стоит включить в рацион

Киноа хорошо подходит для спортсменов из-за высокого содержания белка и беременным из-за её полезных свойств. Зёрна также не содержат глютена, что важно для людей, у которых диагностирована его непереносимость.

Основная польза продукта состоит в том, что это превосходный источник растительного цельного белка, при этом он отлично усваивается.

Многочисленные исследования показывают, что киноа содержит антиоксиданты, улучшает обмен веществ, а также полезна при сердечных заболеваниях. В продукте также есть железо, магний, витамин Е, фолиевая кислота, кверцетин, кемпферол (природный флавонол) и клетчатка.

Благодаря своему составу этот продукт прежде всего необходим для формирования здорового и крепкого организма, начиная от костей и заканчивая внутренними органами. Постоянное употребление помогает укрепить кости, а значит, избавиться от множества заболеваний, к примеру, артрита, что важно для пожилых людей.

Постоянное употребление киноа снижает уровень сахара, предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, защищает от анемии.

Специалисты рекомендуют использовать киноа для питания беременных и кормящих, но после консультации врача. При грудном кормлении рекомендуют вводить продукт в рацион с осторожностью, наблюдая за реакцией ребёнка.

Есть ли противопоказания

Как и любой другой продукт растительного происхождения, киноа может спровоцировать аллергическую реакцию. В состав крупы входят оксалаты и сапонины – вещества, которые способны вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, дисфункцию почек и усугубить подагру. Следует минимизировать её потребление и детям до двух-трёх лет.